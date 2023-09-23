اتفتح عليّا باب الشقة وأنا في سابع نومة| سرقة فريدة سيف النصر

أعلنت الفنانة فريدة سيف النصر عبر حسابها على فيس بوك عن تعرضها للسرقة من الخادمة التي تساعدها في منزلها .

وكتبت فريدة سيف النصر:" لما يكون عندك حد نافعك أوي؛ لأن مش أي حد يحب الكلاب، وأنت كل شوية حاجات بتتاخد بجد مش هزار وحاجات باينه أوي، يعني هدوم مش أي حاجة لازم ينقصوا يتاخدوا على نصين مرتين واختفاء قسري، ترجع ترمي لك نص فتتخيل أنك أنت اللي مادورتش وفجأة اختفاء كامل، ده بقى غير مفروشات قسمًا بالله أطقم كاملة بمخداتها ونظارات، اكسسوار، جزم، أدوات مطبخ كاملة، والله العظيم ما بقى في حاجة كاملة خالص أول بأول، ومفيش حد تاني بيعمل الحاجات دي خالص عشان تشك في اتنين.



استكملت :" أول ما تغير مكان حاجة بحجة النظام اعرف إنها هتاخدها أو تلخبط الأدراج وكله يتكعبل في كله، أما أنا فأنشغل في حاجات وحاجتي فعلَا تختفي، أعمل إيه؟ أواجهها وأنا مبحبش أحرج حد واجرحها؟ ولا أمشيها واحتاس ودوول عائلة كاملة نافعاني؟، ولا أروح عندهم على غفلة زي ماقالوا لي.. وطبعًا مش ممكن أبدًا أعمل كده ، بجد زهقت ومحتارة سرقة علني، وطبعًا بيتفتح عليا بالمفتاح وأنا في سابع نومه.. ومع الأسف بدي الأمان لكل الناس.. تعبت.. والله تعبت.. حسبي الله ونعم الوكيل.. قولولي أعمل إيه؟.

فريدة سيف النصر :

مسلسل جعفر العمدة، أحدث أعمال الفنانة فريدة سيف النصر، وهو بطولة محمد رمضان،هالة صدقي وايمان العاصي ومنة فضالي، ومي كساب أحمد داش، وإخراج محمد سامي.