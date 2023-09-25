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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أولى كوارث الذكاء الاصطناعي.. سرقة صور فتيات من السوشيال ميديا ونشرها وهن عرايا

والدة مراهقة تم استغلال
والدة مراهقة تم استغلال صورها بالذكاء الاصطناعي

بدأت اولى كوارث الذكاء الاصطناعي وسوء استخدامه، إذ أبلغت عدد من الفتيات في اسبانيا عن سرقة صورهن ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وهن عرايا، وتفاجأن بهذه الصور التي تمت سرقتها دون علمهن.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أصيبت بلدة هادئة في جنوب إسبانيا بالصدمة بعد أن تبين أن الصور العارية التي أنشأها الذكاء الاصطناعي لفتيات صغيرات.

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تم إنشاء الصور باستخدام صور الفتيات المستهدفات بملابسهن الكاملة، والعديد منها مأخوذة من حساباتهن الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ثم تمت معالجتها من خلال تطبيق يقوم بإنشاء صورة متخيلة للشخص بدون ملابس، وحتى الآن، تقدمت أكثر من 20 فتاة، تتراوح أعمارهن بين 11 و17 عامًا، كضحايا لاستخدام التطبيق في ألمندراليجو أو بالقرب منها، في مقاطعة بطليوس الجنوبية الغربية.

سرقة صور فتيات واستخدامها بالذكاء الاصطناعي

تقول ماريا بلانكو رايو، أم لطفل يبلغ من العمر 14 عاماً: “في أحد الأيام، خرجت ابنتي من المدرسة وقالت: أمي، هناك صور متداولة لي وانا عارية”، و"سألتها إذا كانت قد التقطت أي صور لنفسها عارية، فقالت: "لا يا أمي، هذه صور مزيفة للفتيات يتم إنشاؤها كثيرًا في الوقت الحالي، وهناك فتيات أخريات حدث لهن هذا الأمر أيضًا.'"

تقوم الشرطة الآن بالتحقيق، ووفقًا للتقارير، تم التعرف على ما لا يقل عن 11 فتى محليًا لتورطهم في إنشاء الصور أو تداولها عبر تطبيقي WhatsApp و Telegram.

ويبحث المحققون أيضًا في الادعاء بوجود محاولة لابتزاز إحدى الفتيات باستخدام صورة مزيفة لها، ويختلف تأثير تداول الصور على الفتيات المتأثرات. وتقول بلانكو رايو إن ابنتها تتصرف بشكل جيد، لكن بعض الفتيات "لا يغادرن منزلهن حتى".

وعلى الرغم من أنه يُعتقد أن العديد من صور الذكاء الاصطناعي قد تم التقاطها خلال فصل الصيف، إلا أن القضية لم تظهر للنور إلا في الأيام الأخيرة بعد أن نشر الدكتور أديب مقطع فيديو يطمئن الفتيات المتضررات وأولياء أمورهن.

وتقول: "لم نكن نعرف عدد الأطفال الذين لديهم هذه الصور، وما إذا كان قد تم تحميلها على مواقع إباحية - كانت لدينا كل هذه المخاوف".

WhatsApp Telegram السوشيال ميديا الذكاء الاصطناعي

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