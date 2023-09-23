خبير مناخ: الذكاء الاصطناعي يساعد في الحد من أضرار الظواهر الجوية

قال الدكتور علي قطب، الخبير في المناخ، إن الذكاء الاصطناعي له دور في التصدي للظواهر الجوية بصفة عامة، والتنبؤ بها مكانًا وزمانًا وقوتها والفترة الزمنية لها، وبصفة خاصة الظواهر الجوية المتطرفة عندما تحدث في أي مكان من العالم.

واضاف أنه لا يمكن منع الظواهر الجوية ولكن يمكن من خلال الذكاء الاصطناعي التقليل من الخسائر الناجمة عن هذه الظواهر الجوية المتطرفة وبصفة عامة.

وأضاف قطب، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه عندما نستطيع الكشف ومعرفة أن هناك ظاهرة جوية من إعصار أو عاصفة أو فيضانات سوف تحدث نتيجة ارتفاع سطح المحيط أو نتيجة لزيادة نسبة التبخر أو منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أو نتيجة لمناطق لا يستطيع العنصر البشري أن يرصد فيها هذه العناصر هنا يتدخل الذكاء الاصطناعي الذي يصل دوره ما بين ٢٥ لـ ٣٠%.



أستاذ المناخ: الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى تمويل دولي

وأوضح أستاذ المناخ، أنه عند اكتشاف هذه الظاهرة قبل حدوثها بوقتٍ كافٍ بأسبوع مثلا يتم تحذير سكان هذه المناطق بإخلاء المواطنين تمامًا من هذه المنطقة، مؤكدًا أن هذه التكنولوجيا تحتاج إلى تمويل دولي، لأنها تحتاج إلى أجهزة حديثة وتدريب قوى وأماكن معينة.