عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير مناخ: الذكاء الاصطناعي يساعد في الحد من أضرار الظواهر الجوية

المناخ
المناخ

قال الدكتور علي قطب، الخبير في المناخ، إن الذكاء الاصطناعي له دور في التصدي للظواهر الجوية بصفة عامة، والتنبؤ بها مكانًا وزمانًا وقوتها والفترة الزمنية لها، وبصفة خاصة الظواهر الجوية المتطرفة عندما تحدث في أي مكان من العالم.

واضاف أنه لا يمكن منع الظواهر الجوية ولكن يمكن من خلال الذكاء الاصطناعي التقليل من الخسائر الناجمة عن هذه الظواهر الجوية المتطرفة وبصفة عامة.

وأضاف قطب، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه عندما نستطيع الكشف ومعرفة أن هناك ظاهرة جوية من إعصار أو عاصفة أو فيضانات سوف تحدث نتيجة ارتفاع سطح المحيط أو نتيجة لزيادة نسبة التبخر أو منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أو نتيجة لمناطق لا يستطيع العنصر البشري أن يرصد فيها هذه العناصر هنا يتدخل الذكاء الاصطناعي الذي يصل دوره ما بين ٢٥ لـ ٣٠%.


أستاذ المناخ: الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى تمويل دولي

وأوضح أستاذ المناخ، أنه عند اكتشاف هذه الظاهرة قبل حدوثها بوقتٍ كافٍ بأسبوع مثلا يتم تحذير سكان هذه المناطق بإخلاء المواطنين تمامًا من هذه المنطقة، مؤكدًا أن هذه التكنولوجيا تحتاج إلى تمويل دولي، لأنها تحتاج إلى أجهزة حديثة وتدريب قوى وأماكن معينة.

الذكاء الاصطناعي الظواهر الجوية المتطرفة تمويل دولي طبقات الجو العليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن| أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

ضربة قاصمة للدولار.. روسيا توجه صفعة للأخضر بالتعاون مع مصر و30 دولة

حقيقة إلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين .. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

الأهلي خلال ساعات| "كولر" يرفض ملايين الشباب السعودي.. و"الترجي" يطلب ضم نجم الفريق

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

موجة قاسية من الأمطار.. تحولات كبيرة في حالة الطقس مع بداية الخريف

مات في عز شبابه.. وفاة أحد أبطال مسرحية تشارلي شابلن

ترشيحاتنا

طلاسم بخط أحمر.. سحر سفلي وسيدة مغربية في منزل والد أنغام

في ذكرى ميلاده .. «ملك التترات» حكاية سيد حجاب مع أغاني المسلسلات والتربح منها

مصرع ٣ اشخاص.. النيابة الإدارية تكشف أسباب انهيار عقار الخانكة

تأجيل دعاوى بإستبعاد مرشحين من انتخابات نادي الزمالك

القصة الكاملة لـ براءة مرتضى منصور من سب وقذف الخطيب

قرار قضائي عاجل لصالح مرتضى منصور في سب وقذف الخطيب.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موسم الكويت .. أحمد سعد ورامى صبرى والشعيبى يشعلون حماس الجمهور.. صور

بملابس ملفتة... زوجة ماجد المصري تبهر المتابعين.. شاهد

لا تهملها.. معلومات يجب معرفتها قبل شراء اللانش بوكس

نظام غذائي صحي لمرضى القلب| تفاصيل

فيديو

مخاطر تحيط بسد النهضة وتقديرات مخيفة حال انهياره

ضربتني وعورتني.. طليق علا غانم يكشف كواليس الانفصال بينهما

جابت له الكلام.. مروة صبري تفتح النار على أسما شريف منير ووالدها.. فيديو

تفاصيل خاصة.. مروة صبرى: حسام حبيب مظلوم مع شيرين ومش شبه بعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

اﻟﻤﺰﻳﺪ