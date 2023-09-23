عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

6 مهن معرضة للخطر بسبب بالذكاء الاصطناعي.. هل أنت منهم؟

مهن معرضة للخطر بسبب
مهن معرضة للخطر بسبب بالذكاء الاصطناعي.. هل أنت منهم؟

يبدو أن الذكاء الأصطناعي قد يكون سببا في توقف أكثر من  ثلثي الوظائف المعرضة لخطرالإختفاء .

وفقا ، لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية. فقد أجرى موقع خاص بالتوظيف دراسة لفحص 55 مليون وظيفة شاغرة تم نشرها  بين أغسطس 2022 ويوليو 2023، وتتضمن نحو 2600 مهارة مختلفة.

وقد وجدت الدراسة أن كلا من المهندسين والبرمجيات والمحامين والمحاسبين والصحفيين والمصرفيين قد يواجهون التهديد الأكبر من الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، قد كان سائقو الشاحنات والممرضات والطهاة وعمال البناء وعمال النظافة هم الأكثر أمانا من مخاطر الذكاء الاصطناعي.

وقد توصل التقرير إلى أنه كلما زادت احتمالات القيام بأداء الوظيفة عن بعد، قد زاد تعرضها لخطر الزوال بسبب الذكاء الاصطناعي".

الذكاء الاصطناعي وظيفة شاغرة سائقو الشاحنات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة للدولار.. روسيا توجه صفعة للأخضر بالتعاون مع مصر و30 دولة

إيقاف وغرامة مالية.. تفاصيل عقوبة خناقة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

بالقرب من مصر| تحذير من كارثة بقوة تدميرية تعادل 10 أضعاف ما حدث في المغرب وليبيا

ظاهرة جوية تضرب بقوة|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات الأولى من الخريف

10 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد بعد قرار المركزي

حملة أحمد طنطاوي إخوان رسميًا .. دليل جديد يدين المرشح الرئاسي المحتمل

المحكمة تحدد مصير مرتضى منصور في اتهامه بإزعاج الخطيب

بعد قرار البنك المركزي.. مفاجأة صادمة في سعر الذهب

موضوعات متعلقة

مواطن يفتح غطاء سيارته ليصاب بصدمة .. لن تتوقع ماذا وجد؟

لافتة تعد الأولى من نوعها تكريما للنساء المحجبات في بريطانيا ..لن تتوقع ماهي؟!

مقطع فيديو لأب يحمل رضيعه يثير جدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا.. شاهد

رواد السوشيال ميديا يثيرون الجدل بصور مرعبة لأمواج تبتلع مباني درنة.. ما القصة؟

مقابل 1.14 مليون دولار.. بيع سترة للأميرة ديانا ارتدتها منذ 40 عاما

رضيعة بـ الحبل السُري| انتشار فيديو مثير بعد زلزال المغرب وإعصار ليبيا

تعويض مليار دولار لسبب غير مألوف | دعوى صادمة في محكمة أسترالية

لسبب لن تصدقه.. امرأة تثير الجدل بعدم تمكنها من النوم منذ 11 عاما

ترشيحاتنا

صرخة «منة» قبل الدخلة.. دعوى عذراء أمام محكمة الأسرة

ارتفاع هائل في سعر الذهب عالميا

والدة معالي زايد.. قصة مؤثرة تسببت في رحيل الفنانة آمال زايد

6 مهن معرضة للخطر بسبب بالذكاء الاصطناعي.. هل أنت منهم؟

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

النزيف الداخلي.. أعراض تدل على وجود مشكلة صحية خطيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب غير متوقع.. عروسان يتركان حفل زفافهما.. اعرف التفاصيل

ظاهرة غريبة في ألمانيا.. أشخاص في هيئة كلاب بساحات برلين

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك المشوى؟

لأصحاب النحافة.. طرق تساعد على زيادة الوزن

فيديو

صناديق فلوس تخض.. تفاصيل ثروة مدير شركة بترول وأولاده بسبب الفساد

رسالة الملكة رانيا لزوجة ابنها رجوة تثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

إغلاق المدارس في 5 مدن.. دولة تعلن الطوارئ بسبب غازات سامة

شيكو وهشام ماجد وأحمد خالد صالح في عزاء والدة دينا الشربيني| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ