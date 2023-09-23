6 مهن معرضة للخطر بسبب بالذكاء الاصطناعي.. هل أنت منهم؟

يبدو أن الذكاء الأصطناعي قد يكون سببا في توقف أكثر من ثلثي الوظائف المعرضة لخطرالإختفاء .

وفقا ، لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية. فقد أجرى موقع خاص بالتوظيف دراسة لفحص 55 مليون وظيفة شاغرة تم نشرها بين أغسطس 2022 ويوليو 2023، وتتضمن نحو 2600 مهارة مختلفة.

وقد وجدت الدراسة أن كلا من المهندسين والبرمجيات والمحامين والمحاسبين والصحفيين والمصرفيين قد يواجهون التهديد الأكبر من الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، قد كان سائقو الشاحنات والممرضات والطهاة وعمال البناء وعمال النظافة هم الأكثر أمانا من مخاطر الذكاء الاصطناعي.

وقد توصل التقرير إلى أنه كلما زادت احتمالات القيام بأداء الوظيفة عن بعد، قد زاد تعرضها لخطر الزوال بسبب الذكاء الاصطناعي".