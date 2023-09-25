أخبار الفن.. ذكرى رحيل السلطان.. 4 شخصيات مؤثرة في مشوار خالد صالح.. لقاء سويدان بعد صفعها ميدو عادل: مش عايزة أشوه سمعة الطرف الآخر

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خضع المخرج ومصمم الاستعراض عاطف عوض الى عملية جراحية ، حيث نشر صورة اثناء تواجده فى أحد المستشفيات.

وظهر معه فى الصورة كل من الفنانة جملية عوض ابنة شقيقه ، بالإضافة الى شقيقه المخرج عادل عوض ، ليساندوه فى أزمته الصحية .

قال المخرج عادل عوض، إن أول فيديو كليب له كان للفنان مدحت صالح، كاشفًا عن سبب شهرة مدحت داخل أكاديمية الفنون بسبب مشروع تخرجه فيلم "ممنوع الانتظار على هذا الجانب"، والذي تعاون فيه مع عادل عوض لذا عندما فكر فى مخرج للفيديو كليب اختار عادل عوض .

ظهرت الفنانة لقاء سويدان ، فى بث مباشر عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” .

وقالت لقاء سويدان : البني آدمين بتبان في المواقف الصعبة، في المرض والأزمات، المسألة مش حرب، ولا عايزة أشوه سُمعة الطرف الآخر، أنا واخدة الموضوع ببساطة، وحقي هعرف أخده.



وتابعت لقاء سويدان: إحنا في بلد محترمة، والموضوع قدام جهات محترمة جدا، وبيتحقق فيه، وأتمنى منبقاش بنصدر أحكام على الآخرين كأننا كنا شايفين وشاهدين على الواقعة.

مجرد أن يتردد اسمه يدور فى ذهنك عديد من الشخصيات التى أصبحت علامة بعد أن قام بتجسيدها سواء فى السينما أو التلفزيون، إنه الفنان الراحل خالد صالح الذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن العربى بصفة عامة والمصري بصفة خاصة، وقد لقبه البعض بـ"سلطان الفن".

واستطاع صالح، خلال 14 عامًا، أن يصل إلى قلوب جمهوره من خلال العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، التي شارك فيها بأدوار متميزة، منها، "حرب إيطاليا"، و"تيتو"، "والريس عمر حرب"، و"عمارة يعقوبيان"، و"أحلام حقيقية"، "وعن العشق والهوى"، و “أحلى الأوقات”، "ابن القنصل"، و"كف القمر"، ومسلسل "محمود المصري"، في عام 2004، و"سلطان الغرام" في عام 2007، و"بعد الفراق" في عام 2008، و"تاجر السعادة"، في 2009، و"فرعون" في عام 2013، ومسلسله الأخير "حلاوة الروح"، الذي عرض خلال الموسم الرمضاني العام قبل الماضي، وكان السبب وراء ظهور أزمته الصحية الأخيرة، وشعوره بآلام حادة في الصدر.