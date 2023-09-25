عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. ذكرى رحيل السلطان.. 4 شخصيات مؤثرة في مشوار خالد صالح.. لقاء سويدان بعد صفعها ميدو عادل: مش عايزة أشوه سمعة الطرف الآخر

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية .. 

ظهور جميلة عوض في المستشفى لهذا السبب

خضع المخرج ومصمم الاستعراض عاطف عوض الى عملية جراحية ، حيث نشر صورة اثناء تواجده فى أحد المستشفيات. 

 

وظهر معه فى الصورة كل من الفنانة جملية عوض ابنة شقيقه ، بالإضافة الى شقيقه المخرج عادل عوض ، ليساندوه فى أزمته الصحية .

 

قال المخرج عادل عوض، إن أول فيديو كليب له كان للفنان مدحت صالح، كاشفًا عن سبب شهرة مدحت داخل أكاديمية الفنون بسبب مشروع تخرجه فيلم "ممنوع الانتظار على هذا الجانب"، والذي تعاون فيه مع عادل عوض لذا عندما فكر فى مخرج للفيديو كليب اختار عادل عوض .

لقاء سويدان بعد صفعها ميدو عادل: مش عايزة أشوه سمعة الطرف الآخر

ظهرت الفنانة لقاء سويدان ، فى بث مباشر عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” .

وقالت لقاء سويدان  : البني آدمين بتبان في المواقف الصعبة، في المرض والأزمات، المسألة مش حرب، ولا عايزة أشوه سُمعة الطرف الآخر، أنا واخدة الموضوع ببساطة، وحقي هعرف أخده.


وتابعت لقاء سويدان: إحنا في بلد محترمة، والموضوع قدام جهات محترمة جدا، وبيتحقق فيه، وأتمنى منبقاش بنصدر أحكام على الآخرين كأننا كنا شايفين وشاهدين على الواقعة.

ذكرى رحيل سلطان الفن.. 4 شخصيات مؤثرة في مشوار خالد صالح

مجرد أن يتردد اسمه يدور فى ذهنك عديد من الشخصيات التى أصبحت علامة بعد أن قام بتجسيدها سواء فى السينما أو التلفزيون، إنه الفنان الراحل خالد صالح الذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن العربى بصفة عامة والمصري بصفة خاصة، وقد لقبه البعض بـ"سلطان الفن".  

واستطاع صالح، خلال 14 عامًا، أن يصل إلى قلوب جمهوره من خلال العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، التي شارك فيها بأدوار متميزة، منها، "حرب إيطاليا"، و"تيتو"، "والريس عمر حرب"، و"عمارة يعقوبيان"، و"أحلام حقيقية"، "وعن العشق والهوى"، و “أحلى الأوقات”، "ابن القنصل"، و"كف القمر"،  ومسلسل "محمود المصري"، في عام 2004،  و"سلطان الغرام" في عام 2007، و"بعد الفراق" في عام 2008، و"تاجر السعادة"، في 2009، و"فرعون" في عام 2013، ومسلسله الأخير "حلاوة الروح"، الذي عرض خلال الموسم الرمضاني العام قبل الماضي، وكان السبب وراء ظهور أزمته الصحية الأخيرة، وشعوره بآلام حادة في الصدر.

الأخبار المحلية أكاديمية الفنون اخبار الفن الفنان الراحل خالد صالح الفنانة لقاء سويدان لقاء سويدان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

الانتخابات الرئاسية 2024.. بنداري: إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

خوفا من تجربه سافيو| قرار عاجل من كولر بشأن موديست

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

كل الرجالة بتحبني ما عدا هذا الشخص.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

وزيرة التخطيط ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان أعمال تطوير التجمع البدوي منحر الناقة

نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب تواصل الانخفاض وعيار 21 مفاجأة

بعد دخول الخريف.. الأرصاد تحسم الجدل بشأن التقلبات الجوية

منظر ساحر وخلاب..إطلاق أول متحف حربي تحت الماء في مصر وأفريقيا

الأوقاف: إنجازات غير مسبوقة حققتها الوزارة بدعم من الرئيس السيسي

تركيا .. زلزال قوي يهز أديامان بعنف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متساويا مع جيمي فاردي.. محمد صلاح يكتب تاريخا جديدا وأرقاما قياسية في البريميرليج

في عيد ميلادها الـ 66 .. أجمل إطلالات سوسن بدر

زيارة لوفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وعدد من السفراء إلى الكلية الفنية العسكرية

شراشيب وآلوان.. رانيا يوسف تثير ضجة بظهور جديد | شاهد

فيديو

حصلت مرة واحدة.. لقاء الخميسي تكشف تعرضها للخيانة ورأيها في الحجاب

تسونامي وزلزال مدمر .. العالم الهولندي يحذر 4 دول.. تفاصيل

قرار عاجل من التعليم لصحة الطلاب في العام الجديد.. هل كورونا السبب؟

مستمر في الهبوط .. أسعار الذهب اليوم |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ