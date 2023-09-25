ظهور جميلة عوض في المستشفى لهذا السبب

خضع المخرج ومصمم الاستعراض عاطف عوض الى عملية جراحية ، حيث نشر صورة اثناء تواجده فى أحد المستشفيات.

وظهر معه فى الصورة كل من الفنانة جملية عوض ابنة شقيقه ، بالإضافة الى شقيقه المخرج عادل عوض ، ليساندوه فى أزمته الصحية .

قال المخرج عادل عوض، إن أول فيديو كليب له كان للفنان مدحت صالح، كاشفًا عن سبب شهرة مدحت داخل أكاديمية الفنون بسبب مشروع تخرجه فيلم "ممنوع الانتظار على هذا الجانب"، والذي تعاون فيه مع عادل عوض لذا عندما فكر فى مخرج للفيديو كليب اختار عادل عوض .

وأوضح "عوض" خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والمذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الأحد، أن المخرج الكبير عاطف الطيب رفض أن يسلم عليه لغضبه منه بسبب اتجاهه إلى أغانى الفيديو كليب؛حيثُ أنه كان مخرج أفلام متميز.



وتابع: "منزل محمد عوض كان بالتحرير لذا فإنه كان ملتقى الفنانين من أهمهم صلاح جاهين ونجيب محفوظ وعلى بدرخان مما جعله صالون ثقافي وسياسي".