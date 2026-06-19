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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مونديال 2026.. 5 نجوم عرب فd قائمة ضحايا الأهداف العكسية بالبطولة

صورة من كأس العالم
صورة من كأس العالم
إسلام مقلد

شهدت منافسات كأس العالم 2026 ظاهرة لافتة خلال المباريات الأولى من البطولة، بعدما سجل عدد من اللاعبين أهدافًا عكسية في شباك منتخباتهم، لتتضمن القائمة أسماء بارزة من المنتخبات العربية التي تعرضت لمواقف صعبة بسبب النيران الصديقة.

وتنوعت أسباب الأهداف العكسية بين ضغط المهاجمين، ومحاولات إبعاد الكرات، والتعامل مع الكرات الثابتة، لتصبح هذه الأهداف واحدة من أبرز المشاهد المؤثرة في المونديال.

هدف باراجواي في شباكها أمام أمريكا

وكان أول أهداف البطولة العكسية من نصيب منتخب باراجواي، بعدما سجل داميان بوباديلا بالخطأ في مرمى فريقه خلال مواجهة الولايات المتحدة، ليساهم في فوز المنتخب الأمريكي بنتيجة 4-1.

محمد هاني ضحية ضغط لوكاكو أمام بلجيكا

دخل محمد هاني، لاعب منتخب مصر، قائمة أصحاب الأهداف العكسية في كأس العالم 2026، بعدما سجل هدفًا في مرماه خلال مواجهة بلجيكا.

وجاء الهدف بعد ضغط مباشر من المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، حيث اضطر هاني لتحويل الكرة بالخطأ إلى داخل شباك الفراعنة بعد لحظات قليلة من مشاركة لوكاكو كبديل.

أيمن حسين يسجل في مرمى العراق أمام النرويج

وشهدت مواجهة العراق والنرويج موقفًا مؤلمًا للمهاجم العراقي أيمن حسين، بعدما احتسب الهدف الرابع للنرويج في المباراة كهدف عكسي، عقب كرة اصطدمت به في اللحظات الأخيرة، لتنتهي المواجهة بخسارة العراق برباعية.

يزن العرب يضع الكرة بالخطأ في شباك الأردن

كما ظهر اسم الأردني يزن العرب ضمن قائمة الأهداف العكسية، بعدما حاول التعامل مع كرة ثابتة داخل منطقة الجزاء أمام النمسا، إلا أن الكرة انتهت داخل مرمى منتخب "النشامى" في المباراة التي خسرها الأردن بنتيجة 3-1.

محمد المناعي يسجل هدفًا عكسيًا أمام كندا

وتعرض منتخب قطر لموقف مشابه خلال مواجهته أمام كندا، بعدما سجل محمد المناعي هدفًا بالخطأ في مرماه خلال الخسارة الثقيلة التي انتهت بفوز المنتخب الكندي بسداسية نظيفة.

هدف عكسي جديد في مواجهة أمريكا وأستراليا

ولم تتوقف سلسلة الأهداف العكسية عند ذلك، حيث شهدت مباراة الولايات المتحدة وأستراليا تسجيل المنتخب الأسترالي هدفًا عكسيًا لصالح أصحاب الأرض خلال أحداث الشوط الأول، ليواصل المونديال تسجيل أرقام لافتة في هذا الجانب.

كأس العالم 2026 كأس العالم المنتخبات العربية منتخب باراجواي باراجواي الولايات المتحدة محمد هاني منتخب مصر

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