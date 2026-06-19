فرنسا تقرر تدريس الذكاء الاصطناعي لطلاب المرحلة الثانوية بدءًا من 2027

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنوK إدراج مادة الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية الإلزامية لطلاب السنة الثانية بالمرحلة الثانوية، بمعدل حصة واحدة أسبوعيًا، اعتبارًا من العام الدراسي 2027.

وكتب رئيس الوزراء الفرنسي، عبر حسابه على منصة “إكس”، اليوم الجمعة: "اعتبارًا من العام الدراسي 2027، وبتوجيه من وزير التعليم إدوار جيفراي، سيستفيد جميع طلاب الصف الثاني الثانوي من تعليم مخصص للذكاء الاصطناعي، بمعدل ساعة واحدة أسبوعيًا، مدمج ضمن مادة العلوم الرقمية والتكنولوجيا".

وقال لوكورنو: "لا يمكننا أن نترك جيلًا بأكمله يكتشف الذكاء الاصطناعي دون أن نزوده بالأدوات اللازمة لفهمه، وبالتالي إتقانه"، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية حكومية شاملة تهدف إلى إعداد الشباب لعالم المستقبل.

وأضاف أن المنهج سيتناول آليات عمل النماذج واستخداماتها وأخلاقياتها، إلى جانب قضايا السيادة الرقمية وتعزيز التفكير النقدي في مواجهة التلاعب والمعلومات المضللة.. مؤكدًا أن "مدارسنا يجب أن تُعدّ الشباب للعالم القادم".

وشدد رئيس الوزراء الفرنسي على أن "التدريب على الذكاء الاصطناعي والحد من التعرض للشاشات يسعيان إلى تحقيق هدف واحد، هو إعداد طلابنا ليكونوا مواطنين أحرارًا ومستقلين، وهو شرط لسيادتنا الجماعية".