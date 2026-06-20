إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق قفط القصير

أصيب 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قفط القصير، جنوب شرق قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قفط القصير، نتج عنه إصابات بين مستقلى السيارة.

تبين إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة، بعد انقلاب السيارة على الطريق، نتيجة خلل فى عجلة القيادة.

ودفع مرفق الإسعاف بقنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قفط التخصصى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

