مقتـ ل شخص وإصابة آخرين في حادث تصادم قطارين شمالي لندن

أعلنت شرطة النقل في بريطانيا مقتل شخص وجرح آخرين، آثر تصادم قطارين شمالي لندن.
وذكرت الشرطة البريطانية، في منشور على منصة "إكس"، أن الحادث وقع في منطقة "بدفورد" الواقعة على مسافة حوالي 90 كيلومترا شمالي لندن.
يذكر أن شركة تشغيل السكك الحديدية "ثيمزلينك" أعلنت في وقت سابق إغلاق جميع الخطوط بين لوتون وبيدفورد بسبب "حادث قيد التحقيق"، فيما طُلب من الركاب الموجودين على متن قطارات أخرى متوقفة بالقرب من موقع الحادث البقاء في أماكنهم.
وقالت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر إنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير المتعلقة بالتصادم الذي شمل قطاري ركاب تابعين لشركة "إيست ميدلاندز ريلواي".