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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب الولايات المتحدة يبلغ الأدوار الإقصائية للمرة السابعة في تاريخه

منتخب أمريكا
منتخب أمريكا
رباب الهواري

واصل منتخب الولايات المتحدة كتابة تاريخه في بطولة كأس العالم، بعدما حسم تأهله رسميًا إلى الأدوار الإقصائية في نسخة عام 2026، ليحقق هذا الإنجاز للمرة السابعة في سجل مشاركاته بالمونديال، مؤكدًا حضوره المستمر بين المنتخبات القادرة على المنافسة وتجاوز دور المجموعات.

وجاء تأهل المنتخب الأمريكي بعد تحقيقه العلامة الكاملة في أول جولتين، ليضمن بطاقة العبور مبكرًا إلى الدور المقبل، ويواصل مشواره بثقة نحو المنافسة على إنجاز جديد في البطولة المقامة حاليًا.

سجل مشاركات منتخب الولايات المتحدة في الأدوار الإقصائية

بدأت أولى الإنجازات في النسخة الافتتاحية من كأس العالم عام 1930، عندما نجح المنتخب الأمريكي في الوصول إلى الدور نصف النهائي، وهو أفضل إنجاز حققه في تاريخ مشاركاته بالبطولة حتى الآن.

وعاد المنتخب إلى الأدوار الإقصائية بعد سنوات طويلة، عندما استضاف كأس العالم عام 1994، ونجح في بلوغ دور الستة عشر وسط دعم جماهيري كبير.

وفي نسخة 2002، حقق المنتخب الأمريكي واحدة من أبرز مفاجآت البطولة، بعدما شق طريقه إلى الدور ربع النهائي، مقدمًا مستويات قوية أمام كبار المنتخبات.

كما واصل حضوره في نسخة 2010، حيث تأهل إلى دور الستة عشر بعد أداء مميز في مرحلة المجموعات، قبل أن يكرر الإنجاز ذاته في مونديال 2014، مؤكدًا استقراره بين المنتخبات المنافسة.

وبعد غياب عن نسخة 2018، عاد المنتخب الأمريكي بقوة في نسخة 2022، ونجح مرة أخرى في بلوغ دور الستة عشر، ليؤكد عودته إلى الساحة العالمية.

التأهل السابع يعزز الطموحات

في نسخة 2026، نجح منتخب الولايات المتحدة في حجز مقعده بالأدوار الإقصائية للمرة السابعة في تاريخه، بعدما تأهل إلى دور الاثنين والثلاثين بالنظام الجديد للبطولة، ليواصل سلسلة حضوره المميز في كأس العالم.

ويأمل المنتخب الأمريكي في استثمار عاملي الأرض والجمهور لمواصلة المشوار وتحقيق أفضل إنجاز له منذ الوصول إلى نصف نهائي نسخة 1930، خاصة في ظل المستويات القوية التي قدمها خلال دور المجموعات، والطموحات الكبيرة بمواصلة التقدم نحو الأدوار النهائية والمنافسة بقوة على اللقب

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