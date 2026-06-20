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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أربعة مكاسب ثمينة للمكسيك بعد الفوز على كوريا الجنوبية

منتخب المكسيك
منتخب المكسيك
رباب الهواري

حقق منتخب المكسيك فوزًا مهمًا على نظيره الكوري الجنوبي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، ليحصد ثلاث نقاط جديدة منحته العديد من المكاسب قبل خوض الجولة الأخيرة.

وجاء الانتصار ليؤكد البداية القوية التي يقدمها المنتخب المكسيكي في البطولة، بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة خلال أول جولتين، ليضمن التأهل مبكرًا إلى دور الـ32 ويعزز طموحاته في مواصلة المشوار نحو الأدوار الإقصائية.

التأهل الرسمي إلى دور الـ32

أولى مكاسب المنتخب المكسيكي تمثلت في حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32 رسميًا، بعد الوصول إلى ست نقاط كاملة من مباراتين، ليصبح من أوائل المنتخبات التي ضمنت العبور إلى المرحلة التالية دون انتظار نتائج الجولة الثالثة.

حسم صدارة المجموعة الأولى

الفوز على كوريا الجنوبية منح المكسيك أيضًا صدارة المجموعة الأولى بشكل رسمي، وهو ما يمنح الفريق أفضلية كبيرة قبل انطلاق مباريات الأدوار الإقصائية، ويؤكد تفوقه على جميع منافسيه في المجموعة منذ بداية البطولة.

مواجهة أحد أصحاب المركز الثالث

من أبرز المكاسب التي حققها المنتخب المكسيكي أن صدارته للمجموعة ستجعله يواجه أحد المنتخبات المتأهلة ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث في دور الـ32، وهو ما قد يمنحه مواجهة أقل صعوبة مقارنة بمواجهة أحد أصحاب المركزين الأول أو الثاني في المجموعات الأخرى.

اللعب على أرضه وبين جماهيره

سيخوض منتخب المكسيك مباراته في دور الـ32 على ملعب أزتيكا بمدينة مكسيكو، ليحظى بدعم جماهيري كبير يمنحه أفضلية معنوية مهمة، في ظل الأجواء الحماسية المنتظرة داخل أحد أشهر الملاعب في العالم، وهو ما قد يشكل عاملًا مؤثرًا في مشوار الفريق خلال الأدوار المقبلة.

وبات المنتخب المكسيكي في وضع مثالي قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بعدما جمع بين التأهل المبكر، وضمان الصدارة، والاستفادة من أفضلية الأرض والجمهور، إلى جانب الحصول على مواجهة تبدو أكثر توازنًا في بداية الأدوار الإقصائية، ليؤكد أنه أحد أبرز المرشحين للمنافسة بقوة في النسخة الحالية من كأس العالم 2026

المكسيك كأس العالم اخبار الرياضة كوريا الجنوبية

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