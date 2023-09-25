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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لقاء سويدان بعد صفعها ميدو عادل: مش عايزة أشوه سمعة الطرف الآخر

لقاء سويدان
لقاء سويدان

ظهرت الفنانة لقاء سويدان ، فى بث مباشر عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” .

وقالت لقاء سويدان  : البني آدمين بتبان في المواقف الصعبة، في المرض والأزمات، المسألة مش حرب، ولا عايزة أشوه سُمعة الطرف الآخر، أنا واخدة الموضوع ببساطة، وحقي هعرف أخده.


وتابعت لقاء سويدان: إحنا في بلد محترمة، والموضوع قدام جهات محترمة جدا، وبيتحقق فيه، وأتمنى منبقاش بنصدر أحكام على الآخرين كأننا كنا شايفين وشاهدين على الواقعة.

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كشف الفنان أحمد الشافعي - رئيس البيت الفني للفنون الشعبية - ما تم في واقعة الإعتداء بين الفنانة لقاء سويدان، والفنان ميدو عادل، أمس السبت 23 سبتمبر، على مسرح البالون، ضمن عرض مسرحية سيد درويش. 

وقال أحمد الشافعي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنه بصدد استلام مذكرة من أمن المسرح، تشرح فيه ما تم في الواقعة بالتفصيل، وسيتم تحويلها للنيابة الإدارية للتحقيق في الواقعة واستدعاء شهود العيان. 

 

 

وأوضح أحمد الشافعي، أنه ليلة أمس السبت 23 سبتمبر، وبعد إسدال الستار بمسرح البالون، في عرض مسرحية سيد درويش، حدثت مشادة بين لقاء سويدان وميدو عادل، وعلى الفور تم تحرير مذكرة بالواقعة من قبل أمن المسرح. 

 

أزمة لقاء سويدان وميدو عادل 

كانت كتبت الفنانة لقاء سويدان، منشورا  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علقت بها بشكل غير مباشر على الأخبار المنتشرة حول واقعة صفعها للفنان ميدو عادل.

وكتبت لقاء سويدان، في منشورها عبر فيسبوك: «صباح الخير .. انا مش حاتكلم في مشكلة أمام الشئون القانونية من يوم ٢سبتمبر و أمام الرقابة الإدارية .. ومش حارد علي بوستات فيها تجاوز غير بالقانون .. و ماتدخلوناش في تصفية حسابات خاصة .. و حوارات يراد بها انتقام شخصي .. شكرا». 

وترددت أخبار غير معلومة المصدر، حول وقوع مشاجرة بين الفنانة لقاء سويدان، والفنان ميدو عادل، في أخر عرض لمسرحية سيد درويش، بمسرح البالون. 

 

مسرحية سيد درويش

مسرحية سيد درويش بطولة الفنان ميدو عادل، الذي يقدم دور الفنان الشعبي سيد درويش ومراحل حياته، والفنانة لقاء سويدان والتي تشارك في شخصية «جليلة»، وكوكبة من الفنانين سيد جبر، رشا سامي، علاء الحريري، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني وغيرهم.

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