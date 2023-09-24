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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شغل فاشل .. أول تعليق من لقاء سويدان بعد صفع ميدو عادل بالقلم

لقاء سويدان
لقاء سويدان

ردت  الفنانة لقاء سويدان على اخبار قيامها بصفع الفنان خبرا ميدو عادل خلال عرض مسرحية سيد درويش .

ونشرت لقاء سويدان عنوانا لخبر يحمل  ": بطل سيد درويش يرفض تحيه الجمهور ، ده شغل فاشل عاوز يوقعني".

لترد لقاء سويدان وتعلق الى الخبر :" من  ٣ سنين ونشر في ١٦ أغسطس٢٠٢٠".

يا عالم الزيف المزوق .. ميدو عادل يرد على لقاء سويدان ب بيت شعر

قام  الفنان ميدو عادل بالرد على لقاء سويدان بعد أن صفعته بالقلم فى ختام مسرحية سيد درويش على مسرح البالون بـ أبيات شعر للراحل نجيب سرور..

حيث نشر ميدو عادل  أبيات شعر لـ نجيب سرور، من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك..
وكتب الأبيات فى البوست ، قائلاً: يا عالم الزيف المزوق مثل وجه العاهرة! ماذا تبقى للعطاش غير الغرق؟ هيا إلى الأعماق.. يا غوصا يلوح بلا نهاية!.. الكأس.. حتى الكأس يا كيخوت زيف.. مرحى.. أمن زيف لزيف؟! لو تصدق الأحلام - أحلام الكؤوس، والنوم، والصحو الكريه - هل كانت الأحلام دارت في الرؤوس؟! يا عالم الزيف المزوق مثل وجه العاهرة كيف المفر؟

منشور لقاء سويدان:

وقد نشرت الفنانة لقاء سويدان، منشورا  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتعلق بيه بشكل غير مباشر على الأخبار المنتشرة حول واقعة صفعها للفنان ميدو عادل.

معلقة: «صباح الخير .. انا مش حاتكلم في مشكلة أمام الشئون القانونية من يوم ٢سبتمبر و أمام الرقابة الإدارية .. ومش حارد علي بوستات فيها تجاوز غير بالقانون
و ماتدخلوناش في تصفية حسابات خاصة .. و حوارات يراد بها انتقام شخصي .. شكرا».

لقاء سويدان سيد درويش ميدو عادل

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