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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يا عالم الزيف المزوق .. ميدو عادل يرد على لقاء سويدان بـ بيت شعر

لقاء وميدو
لقاء وميدو

رد الفنان ميدو عادل على لقاء سويدان بعد أن صفعته “بالقلم” فى ختام مسرحية سيد درويش على مسرح البالون، بـ أبيات شعر للراحل نجيب سرور.

ونشر ميدو عادل  أبيات شعر لـ نجيب سرور، من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.. وكتب الأبيات فى البوست ، قائلاً: يا عالم الزيف المزوق مثل وجه العاهرة! ماذا تبقى للعطاش غير الغرق؟ هيا إلى الأعماق.. يا غوصا يلوح بلا نهاية!.. الكأس.. حتى الكأس يا كيخوت زيف.. مرحى.. أمن زيف لزيف؟! لو تصدق الأحلام - أحلام الكؤوس، والنوم، والصحو الكريه - هل كانت الأحلام دارت في الرؤوس؟! يا عالم الزيف المزوق مثل وجه العاهرة كيف المفر؟

منشور لقاء سويدان:

ونشرت الفنانة لقاء سويدان، منشورا  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتعلق بيه بشكل غير مباشر على الأخبار المنتشرة حول واقعة صفعها للفنان ميدو عادل.

وقالت: «صباح الخير .. انا مش حاتكلم في مشكلة أمام الشئون القانونية من يوم ٢سبتمبر وأمام الرقابة الإدارية .. ومش حارد علي بوستات فيها تجاوز غير بالقانون، و ماتدخلوناش في تصفية حسابات خاصة .. وحوارات يراد بها انتقام شخصي .. شكرا».

مسرحية سيد درويش:
مسرحية سيد درويش من بطولة الفنان ميدو عادل، الذي يقدم دور الفنان الشعبي سيد درويش ومراحل حياته، والفنانة لقاء سويدان، وكوكبة من الفنانين سيد جبر، رشا سامي، علاء الحريري، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني وغيرهم.

ميدو عادل

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