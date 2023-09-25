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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنا شيحة برفقة عمرو محمود ياسين من كواليس حكاية ما تيجي نشوف

هنا شيحة
هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة عبر صفحتها الشخضية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “ إنستجرام ” صورة تجمعها بالفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين من كواليس تصوير حكاية “ ما تيجي نشوف ”. 

حكاية ما تيجي نشوف من مسلسل “ 55 مشكلة حب ” ، المأخوذ عن كتاب للكاتب الكبير مصطفى محمود والذى يحمل نفس الاسم.

وعلقت هنا شيحة قائلة : يا ترى إيه اللي بيحصل وبنقول إيه؟ "ما تيجي نشوف" من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود قريبًا.

تمكنت الحكاية الأولى من مسلسل 55 مشكلة حب والتى تحمل اسم الفريدو من بطولة الفنانة القديرة إلهام شاهين من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، بمجرد طرحه عبر منصة watch it. 

واحتلت الحكاية المركز الأول من أصل 10 مراكز هي الأعلى مشاهدة فى مصر، فى قطاع المسلسلات التليفزيونية. 

حكاية "الفريدو" مكونة من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

حكاية  الفريدو من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى، ايمان سيد، أمير شاهين، عمر شرقى، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

إلهام شاهين الفنانة هنا شيحة هنا شيحة عمرو محمود ياسين مصطفى محمود

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