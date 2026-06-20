الولايات المتحدة تحسم التأهل إلى دور الـ 32 بفوز مستحق على أستراليا

نجح منتخب الولايات المتحدة في حجز مقعده رسميًا في دور الاثنين والثلاثين من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على منتخب أستراليا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، ليواصل عروضه القوية ويؤكد جاهزيته للمنافسة على الأدوار المتقدمة.

وفرض المنتخب الأمريكي سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، ونجح في الوصول إلى شباك منافسه مبكرًا، مستفيدًا من الضغط الهجومي الذي أربك دفاعات المنتخب الأسترالي، وهو ما منحه الأفضلية وأتاح له إدارة المباراة بثقة حتى صافرة النهاية.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة الحادية عشرة بعدما سجل كاميرون بورجس، مدافع منتخب أستراليا، هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه، ليمنح الولايات المتحدة التقدم المبكر. ويعد هذا الهدف السابع الذي يسجله لاعب في مرماه خلال منافسات النسخة الحالية من كأس العالم، في رقم يعكس كثرة الأخطاء الدفاعية التي شهدتها البطولة حتى الآن.

وقبل نهاية الشوط الأول، عزز ألكس فريمان تقدم منتخب بلاده بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والأربعين، بعدما استغل هجمة منظمة أنهاها بتسديدة ناجحة، ليمنح أصحاب الأرض أفضلية مريحة قبل الدخول إلى الشوط الثاني.

وفي النصف الثاني من المباراة، حافظ المنتخب الأمريكي على توازنه الدفاعي، ونجح في إغلاق المساحات أمام محاولات المنتخب الأسترالي، الذي سعى إلى العودة في النتيجة دون أن يتمكن من اختراق الدفاع أو تهديد المرمى بصورة مؤثرة.

وبهذا الانتصار، رفع منتخب الولايات المتحدة رصيده إلى ست نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الرابعة ويضمن التأهل رسميًا إلى دور الاثنين والثلاثين قبل خوض الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب أستراليا عند ثلاث نقاط في المركز الثاني، لتتأجل مهمة حسم التأهل إلى الجولة الأخيرة، حيث سيحتاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على آماله في مواصلة المشوار بالبطولة.

وبات منتخب الولايات المتحدة ثاني المنتخبات التي تحجز مكانها في الدور المقبل بعد منتخب المكسيك، الذي سبق له ضمان التأهل عقب فوزه على منتخب كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل