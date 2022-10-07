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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنادي مهنى وأحمد خالد صالح يحتفلان بعيد زواجهما الأول.. شاهد

صدى البلد

احتفل الفنان أحمد خالد صالح، بمرور عام على زواجه من الفنانة هنادي مهنى، وشارك صورا تجمعهم بأجواء رومانسية عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وكتب أحمد خالد صالح، لزوجته هنادي مهنى: "عيد زواج سعيد يا حبيبتي، ودايما معايا لآخر العمر".

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هنادي مهنا بصحبة زوجها أحمد خالد صالح وبسنت شوقي ومحمد فراج ..شاهد

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حياتي .. إطلالة رومانسية لـ هنادي مهنا برفقة زوجها

وشاركت هنادي مهنا ، مؤخرا في مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل  لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.

احمد خالد صالح هنادي مهنا هنادي مهني إطلالة رومانسية

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