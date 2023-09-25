ذكرى رحيل سلطان الفن.. 4 شخصيات مؤثرة في مشوار خالد صالح

مجرد أن يتردد اسمه يدور فى ذهنك عديد من الشخصيات التى أصبحت علامة بعد أن قام بتجسيدها سواء فى السينما أو التلفزيون، إنه الفنان الراحل خالد صالح الذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن العربى بصفة عامة والمصري بصفة خاصة، وقد لقبه البعض بـ"سلطان الفن".

واستطاع صالح، خلال 14 عامًا، أن يصل إلى قلوب جمهوره من خلال العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، التي شارك فيها بأدوار متميزة، منها، "حرب إيطاليا"، و"تيتو"، "والريس عمر حرب"، و"عمارة يعقوبيان"، و"أحلام حقيقية"، "وعن العشق والهوى"، و “أحلى الأوقات”، "ابن القنصل"، و"كف القمر"، ومسلسل "محمود المصري"، في عام 2004، و"سلطان الغرام" في عام 2007، و"بعد الفراق" في عام 2008، و"تاجر السعادة"، في 2009، و"فرعون" في عام 2013، ومسلسله الأخير "حلاوة الروح"، الذي عرض خلال الموسم الرمضاني العام قبل الماضي، وكان السبب وراء ظهور أزمته الصحية الأخيرة، وشعوره بآلام حادة في الصدر.



ونرصد فى هذا التقرير بعض الشخصيات التى تركت علامة فى مشواره الفنى، وذلك فى ذكرى وفاته الثامنة.

حاتم فى فيلم “هى فوضى”

لا أحد ينسى خالد صالح فى فيلم “هى فوضى” وشخصية “حاتم أمين الشرطة”، والذى اشتهر بجملة شهيرة وهى “اللى مالوش خير فى حاتم مالوش خير فى مصر”، وهو العمل الذي قدمه خالد صالح مع المخرج الراحل يوسف شاهين فى آخر أعماله السينمائية.

وكانت الشخصية مليئة بالتفاصيل التى أجاد فيها خالد صالح وتركت علامة كبيرة مع جمهوره الذى أحب الشخصية رغم جرعة الشر التي كانت تملؤها.

أحمد الريان فى مسلسل “الريان”

ولأن لدى خالد صالح القدرة على التلون، استطاع أن يقدم أيضا شخصية شديدة الجرأة، وهى شخصية “الريان” فى مسلسل حمل نفس الاسم ، وكانت هذه الشخصية مليئة أيضا بالتفاصيل التى استطاع من خلالها أن يعبر عنها بكل حيادية ونزاهة بعيدا عن التفاصيل الأخرى الخاصة بصراعات الريان مع السلطة وقتها.

واعتبر خالد صالح هذه الشخصية من أصعب الشخصيات التى قدمها على الشاشة، بسبب أنها مرهقة ومليئة بالتفاصيل، فضلا عن حالة الهجوم التى شهدها العمل بسبب أسرة الريان.

رفعت السكرى فى فيلم "تيتو"

ومثلما برع خالد صالح فى أداء أدوار السير الذاتية، لا أحد ينسى أيضا شخصيته فى دور الضابط "رفعت السكرى" فى فيلم “تيتو”، والتي قدمها بسلاسة ويسر رغم صعوبتها، وأصبحت الشخصية محفورة فى وجدان المشاهد العربى كلما تذكر إفيه “أنا بابا يالا”.

فتحى فى فيلم “الحرامى والعبيط”

ومثلما قدم الشخصيات التى تتمتع بالسلطة، كان أيضا يمتلك القدرة على تقديم الشخصيات المهمشة لتصبح مهمة بالمجتمع، وذلك من خلال فيلم “الحرامى والعبيط”، والذى قدم فيه شخصية “العبيط فتحى” والتى قدمها ببراعة وتناول من خلالها الجوانب النفسية الاجتماعية التى تتسبب فى وجود هذه الشخصيات فى مجتمعاتنا العربية.