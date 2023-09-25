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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن | أجر ياسمين صبري مع عمرو أديب .. طلاق شريف منير ولورا

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن ياسمين صبري و شريف منير :

 

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

علم صدى البلد ان النجمة ياسمين صبري ، تقاضت أمس في حلقة برنامج الحكاية مع عمرو أديب

 

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