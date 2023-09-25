أخبار الفن | أجر ياسمين صبري مع عمرو أديب .. طلاق شريف منير ولورا

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن ياسمين صبري و شريف منير :
الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب
علم صدى البلد ان النجمة ياسمين صبري ، تقاضت أمس في حلقة برنامج الحكاية مع عمرو أديب
الطلقة الثالثة .. مفاجأة في انفصال شريف منير عن زوجته لورا
علم صدى البلد أن طلاق الفنان شريف منير وزوجته لورا هو الثالث بينهما والأخير
أسلوب ركيك وعري شديد.. سهير شلبي تنتقد البرامج الحالية
أعربت الإعلامية سهيرة شلبي، عن سعادتها بحب الجمهورالمستمر لها حتى الآن
شهود العيان.. تطور هام بأزمة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل
كشف أشرف عزب - مخرج مسرحية سيد درويش - تطورات أزمة الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل
موعد ومكان جنازة المخرج أحمد النحاس
حددت أسرة المخرج الراحل أحمد النحاس إقامة مراسم تشييع الجثمان ظهر غدٍ، الثلاثاء.