أخبار الفن | أجر ياسمين صبري مع عمرو أديب .. طلاق شريف منير ولورا

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن ياسمين صبري و شريف منير :

علم صدى البلد ان النجمة ياسمين صبري ، تقاضت أمس في حلقة برنامج الحكاية مع عمرو أديب

علم صدى البلد أن طلاق الفنان شريف منير وزوجته لورا هو الثالث بينهما والأخير

أسلوب ركيك وعري شديد.. سهير شلبي تنتقد البرامج الحالية



أعربت الإعلامية سهيرة شلبي، عن سعادتها بحب الجمهورالمستمر لها حتى الآن



كشف أشرف عزب - مخرج مسرحية سيد درويش - تطورات أزمة الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل

حددت أسرة المخرج الراحل أحمد النحاس إقامة مراسم تشييع الجثمان ظهر غدٍ، الثلاثاء.