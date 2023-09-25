عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موعد ومكان جنازة المخرج أحمد النحاس

أحمد النحاس
أحمد النحاس

حددت أسرة المخرج الراحل أحمد النحاس إقامة مراسم تشييع الجثمان ظهر غدٍ، الثلاثاء، من مسجد المصرى بمدينة السادس من أكتوبر، ولم يتم تحديد موعد العزاء. 

ونشرت نهى ابنة المخرج أحمد النحاس تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن وفاته وذلك عن عمر يناهز 73 عاما.

وقالت نهى ابنة أحمد النحاس “والدي العزيز في ذمة الله.. أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

كيدها عظيم.. تعليق صادم من مروة صبري على أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. فيديو

دموع الأب.. مروة صبري: ياسمين صبري ووالدها متخانقين مع بعض.. فيديو

أحمد النحاس

وُلد أحمد النحاس في عام 1950، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما في عام 1977.

بدأ أحمد النحاس كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين أثناء فترة الدراسة بالمعهد منذ عام 1975، ومنهم كمال الشيخ وأحمد فؤاد ومحمد راضي. أخرج أحمد النحاس أول فيلم طويل له في عام 1984 وهو (الطائرة المفقودة)، ثم تلاه بأفلام (الأوغاد، السجينتان، الشيطانةن القلب وما يعشق)، ومنذ منتصف حقبة التسعينات تفرغ أحمد النحاس ﻹخراج المسلسلات التليفزيونية، ومن أبرز أعماله: (الوتد، سلمى يا سلامة، حكايات المدندش، الخفافيش).

أحمد النحاس المخرج أحمد النحاس وفاة أحمد النحاس وفاة المخرج أحمد النحاس أعمال أحمد النحاس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قسمة ونصيب.. شريف منير يعلن انفصاله عن زوجته

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

الطلقة الثالثة .. مفاجأة في انفصال شريف منير عن زوجته لورا

بالهوت شورت.. ظهور لافت لابنة ميرنا وليد على البحر برفقة والدتها

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

خوفا من تجربه سافيو| قرار عاجل من كولر بشأن موديست

جرح قطعي بالرأس.. تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بعد نجاح تشارلى شابلن.. مدحت العدل: أجهز لمسرحية بطولة منة شلبي

بسبب زوجة المنتج.. مؤلف سفاح الجيزة يفتح النار على المخرج هادي الباجوري

وفاة المخرج أحمد النحاس عن عمر يناهز 73 عاما

كيدها عظيم.. تعليق صادم من مروة صبري على أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. فيديو

انطلاق مهرجان مسرح الجنوب في قنا.. مارس المقبل

مخرج مسرحية سيد درويش يكشف تطورات صفع لقاء سويدان لـ ميدو عادل

اتخاصمنا 4 شهور.. سر صادم لخلاف مروة صبرى وشقيقتها الفنانة عبير

دموع الأب.. مروة صبري: ياسمين صبري ووالدها متخانقين مع بعض.. فيديو

ترشيحاتنا

إعلان حالة التأهب في سيفاستوبول الروسية.. ووقف حركة المرور على جسر القرم

احتفال جنوني من لاعب المقاولون العرب بهدفه الحاسم في شباك الزمالك..فيديو

الانتخابات الرئاسية 2024.. تعرف على ضوابط الدعاية للمرشحين

عودة الأزرار وبطارية محسنة.. آبل تغيَّر جلدها مع iPhone 16

في 5 دقائق فقط .. كيفية استخراج شهادة ميلاد

سيارات عائلية زيرو تبدأ من 560 الف جنيه .. 7 مقاعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أسباب تجعلك تتناول القهوة يوميا

لمرضى الربو والصدر .. عشبة رخيصة جدا تقى من مشاكل الشتاء

قلادتان ذهبيتان عمرهما 2500عاما..تفاصيل اكتشاف عامل مياه وخبراء آثار بإسبانيا

أيرلندا.. تصرف عنصري تجاه صغيرة يثير غضبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو

فيديو

موعد انطلاقها ومتى وتنتهي.. مواعيد وجدول الانتخابات الرئاسية 2024

خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد حول ظاهرة تضرب البلاد

أمر طبيعي واتعودنا ..  رامي إمام يرد على شائعة إصابة والده بالزهايمر

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ