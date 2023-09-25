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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

شهود العيان.. تطور هام بأزمة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

لقاء سويدان - ميدو
لقاء سويدان - ميدو عادل

كشف أشرف عزب - مخرج مسرحية سيد درويش - تطورات أزمة الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل، التي حدثت أول أمس السبت، بمسرح البالون. 

وقال أشرف عزب، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنه من شهود العيان على الواقعة لكنه يتحفظ على إبداء تفاصيل لحين بدء التحقيقات الرسمية من النيابة الإدارية. 

وأضاف المخرج أشرف عزب، أن مذكرة الواقعة تحولت للنيابة الإدارية فور حدوثها، مشيرا إلى أن نقابة المهن التمثيلية تنتظر نتيجة التحقيقات الرسمية حتى تتخذ قرارا في هذه الأزمة، وأنه حتى الآن لم يتم الاخطار بموعد التحقيقات. 

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تغني وتحتفل.. شاهد آخر فيديو لـ لقاء سويدان قبل صفع ميدو عادل

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نية مبيتة.. تعرف على رد فعل ميدو عادل بعد صفعة لقاء سويدان

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مخرج مسرحية سيد درويش يكشف تطورات صفع لقاء سويدان لـ ميدو عادل

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تحول خطير .. صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل تصل النيابة

فيديو لقاء سويدان قبل صفع ميدو عادل 

ظهرت الفنانة لقاء سويدان، في مقطع فيديو قبل ساعات من واقعة صفعها لـ الفنان ميدو عادل، بعرض مسرحية سيد درويش، على مسرح البالون. 

وكانت لقاء سويدان، في الفيديو قبل ساعات من واقعة صفع ميدو عادل، تحتفل بعيد ميلاد أحد العاملين بعرض سيد درويش، وتغني له أغاني عيد الميلاد، قبل تقطيع التورتة.

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تصفية حسابات.. تعليق لقاء سويدان على واقعة صفعها لـ ميدو عادل

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رد فعل ميدو عادل

كشف السيد إبراهيم - مؤلف مسرحية سيد درويش - تفاصيل أزمة الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل ليلة أمس السبت 23 سبتمبر، خلال العرض بمسرح البالون. 

وكتب السيد إبراهيم، عبر فيسبوك: «قالت لى جليلة فى الليلة السابقة وكان معى الفنان  ياسين الضو انها ستغلق عرض سيد درويش  !! ولم اتوقع ان تنفذ نيتها المبيتة وتفعلها فى الليلة الاخيرة وتفسد فرحة الجميع وتشوه نجاح ومجهود اربع سنوات ولاتحافظ عليه  ولاتخرج لتحية الجمهور وان تتربص لبطل العرض الفنان ميدو عادل فى الكواليس وتصفعه بالقلم». 

وتابع مؤلف مسرحية سيد درويش: «رغم هذا تمالك اعصابه وخرج احتراما لفنه وجمهوره والعمل الذى احبه ثم اتضح ان هذه هى عادتها  فى كل العروض التى شاركت فيها واشعلت كواليسها وقفلتها !والشهود  احياء يرزقون». 

 

مخرج مسرحية سيد درويش

كشف أشرف عزب - مخرج مسرحية سيد درويش - تطورات الأزمة التي حدثت بين الفنانة لقاء سويدان، والفنان ميدو عادل في العرض على مسرح البالون ليلة أمس السبت. 

وقال المخرج أشرف عزب، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، إن نقابة المهن التمثيلية حققت في الواقعة، بعد فتح مذكرة بما حدث أمس، متحفظًا عن ابداء أي تفاصيل عن الواقعة لحين استكمال التحقيقات الرسمية. 

 

تحول خطير بأزمة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

كشف الفنان أحمد الشافعي - رئيس البيت الفني للفنون الشعبية - ما تم في واقعة الإعتداء بين الفنانة لقاء سويدان، والفنان ميدو عادل، أمس السبت 23 سبتمبر، على مسرح البالون، ضمن عرض مسرحية سيد درويش.

وقال أحمد الشافعي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنه بصدد استلام مذكرة من أمن المسرح، تشرح فيه ما تم في الواقعة بالتفصيل، وسيتم تحويلها للنيابة الإدارية للتحقيق في الواقعة واستدعاء شهود العيان. 

وأوضح أحمد الشافعي، أنه ليلة أمس السبت 23 سبتمبر، وبعد إسدال الستار بمسرح البالون، في عرض مسريحة سيد درويش، حدثت مشادة بين لقاء سويدان وميدو عادل، وعلى الفور تم تحرير مذكرة بالواقعة من قبل أمن المسرح.

 

أزمة لقاء سويدان وميدو عادل 

كانت كتبت الفنانة لقاء سويدان، منشورا  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علقت بها بشكل غير مباشر على الأخبار المنتشرة حول واقعة صفعها للفنان ميدو عادل.

وكتبت لقاء سويدان، في منشورها عبر فيسبوك: «صباح الخير .. انا مش حاتكلم في مشكلة أمام الشئون القانونية من يوم ٢سبتمبر و أمام الرقابة الإدارية .. ومش حارد علي بوستات فيها تجاوز غير بالقانون .. و ماتدخلوناش في تصفية حسابات خاصة .. و حوارات يراد بها انتقام شخصي .. شكرا». 

وترددت أخبار غير معلومة المصدر، حول وقوع مشاجرة بين الفنانة لقاء سويدان، والفنان ميدو عادل، في أخر عرض لمسرحية سيد درويش، بمسرح البالون. 

 

مسرحية سيد درويش

مسرحية سيد درويش بطولة الفنان ميدو عادل، الذي يقدم دور الفنان الشعبي سيد درويش ومراحل حياته، والفنانة لقاء سويدان والتي تشارك في شخصية «جليلة»، وكوكبة من الفنانين سيد جبر، رشا سامي، علاء الحريري، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني وغيرهم.

 

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