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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تطور خطير بأزمة صفع لقاء سويدان لـ ميدو عادل.. سر صادم لخلاف مروة صبرى وشقيقتها

أخبار الفن
أخبار الفن

تطور خطير بأزمة صفع لقاء سويدان لـ ميدو عادل.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها سر صادم لخلاف مروة صبرى وشقيقتها، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

جننت قلبي.. ماجد المهندس يطرب جمهوره بحفل اليوم الوطني السعودي

أحيا الفنان ماجد المهندس، حفلا غنائيا ساهرا له في أرض المعارض بمدينة الدمام، ليلة أمس السبت 23 سبتمبر، ضمن فعاليات حفلات اليوم الوطني السعودي.

 

تامر حسني يعلن مفاجأة بشأن ألبومه هذا العام.. شاهد

أعلن الفنان تامر حسني، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه قسم ألبوم هذا العام على مدار السنة.

وكتب تامر حسني: "صباح الفل على أجمل ناس.. لكل الحلوين اللي بيسألوا على باقي الألبوم.. أنا قسمت الألبوم السنة دي على السنة كلها.. يعني في أغاني نزلت في وقت معين وأغاني هتنزل في أوقات تانية عشان نفضل مع بعض طول السنة إن شاء الله".

 

تصفية حسابات.. تعليق لقاء سويدان على واقعة صفعها لـ ميدو عادل

كتبت الفنانة لقاء سويدان، منشورا  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علقت بها بشكل غير مباشر على الأخبار المنتشرة حول واقعة صفعها للفنان ميدو عادل.

وكتبت لقاء سويدان، في منشورها عبر فيسبوك: «صباح الخير .. انا مش حاتكلم في مشكلة أمام الشئون القانونية من يوم ٢سبتمبر و أمام الرقابة الإدارية .. ومش حارد علي بوستات فيها تجاوز غير بالقانون و ماتدخلوناش في تصفية حسابات خاصة .. و حوارات يراد بها انتقام شخصي .. شكرا». 

 

دموع الأب.. مروة صبري: ياسمين صبري ووالدها متخانقين مع بعض.. فيديو

كشفت مروة صبرى عن الضيف الذى لم تكن تتوقع أن تحقق حلقته مفاجأة للجمهور عند عرضها من خلال برنامجها "قعدت ستات" الذى يعرض على شاشة القاهرة اليوم.

وقالت عبير صبرى فى ندوة صدى البلد: إن أكثر الحلقات إثارة ولم أكن أتوقع ذلك كانت حلقة أشرف صبرى والد الفنانة ياسمين صبرى والذى كان يتحدث عن عمله ومجاله ولكن تطرقنا فى الحديث إلى أزمته مع ابنته وهما مازالا على خلاف بينهما حتى الآن حسب كلامه معى.

 

اتخاصمنا 4 شهور.. سر صادم لخلاف مروة صبرى وشقيقتها الفنانة عبير

كشفت الإعلامية مروة صبرى عن خلافها مع شقيقتها عبير صبرى، والذى وصل إلى حد الخصام ما يقرب من 4 أشهر.

وقالت مروة صبرى، فى ندوة “صدى البلد”: “من الأسرار  التى تجمعنى بشقيقتى عبير صبرى أننا تخاصمنا ما يقرب من 4 أشهر بسبب عملى كمذيعة وأستضيف بعض النجوم وهاجمني البعض، وهى لها انتماء شديد للوسط الفنى”.

 

تعرضت للخيانة وبكلم أبويا المتوفي.. أبرز تصريحات لقاء الخميسي في In Deep

حلت الفنانة لقاء الخميسي، ضيفة على برنامج In Deep في العمق، مع الإعلامي تامر شلتوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وأدلت بعدد من التصريحات الهامة، نرصد أبرزها فيما يلي:

 

تحول خطير .. صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل تصل النيابة

كشف الفنان أحمد الشافعي - رئيس البيت الفني للفنون الشعبية - ما تم في واقعة الإعتداء بين الفنانة لقاء سويدان، والفنان ميدو عادل، أمس السبت 23 سبتمبر، على مسرح البالون، ضمن عرض مسرحية سيد درويش.

 

مخرج مسرحية سيد درويش يكشف تطورات صفع لقاء سويدان لـ ميدو عادل

كشف أشرف عزب - مخرج مسرحية سيد درويش - تطورات الأزمة التي حدثت بين الفنانة لقاء سويدان، والفنان ميدو عادل في العرض على مسرح البالون ليلة أمس السبت.

لقاء سويدان ميدو عادل مروة صبري ماجد المهندس تامر حسني ياسمين صبري لقاء الخميسي مسرحية سيد درويش

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