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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرضت للخيانة وبكلم أبويا المتوفي.. أبرز تصريحات لقاء الخميسي في In Deep

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

حلت الفنانة لقاء الخميسي، ضيفة على برنامج In Deep في العمق، مع الإعلامي تامر شلتوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وأدلت بعدد من التصريحات الهامة، نرصد أبرزها فيما يلي: 

 

لقاء الخميسي: تعرضت للخيانة مرة واحدة.. وناس ضربتني من تحت الحزام

كشفت الفنانة لقاء الخميسي تفاصيل تعرضها للخيانة، أثناء فترة ارتباطها من شخص بمرحلة دراستها بالمعهد، إذ أشارت غلى أنها كانت تعلم بعلاقاته النسائية الكثيرة، ولم تعترض عليها، لكن بعد علمها بخيانته تركته بشكل نهائي، ولم تخبره بسبب اختفائها.

تحدثت لقاء الخميسي عن هذه العلاقة، خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث قالت: دخلت علاقات فاشلة، وتعلمت منها إن مش كل اللي أنت عايزة هتاخده، هتاخد الراجل اللي تتكيف معاه، أنت هتحبه بعبله بالحاجات الكويسة وغيرها، مش هتقدر تلاقي شخص راسمه في خيالك.

وتابعت لقاء الخميسي: عبد المنصف مش شبهي خالص، مفيش حاجة شبه بعض فيها غير إننا إحنا الاتنين طيبين، حبيت وأنا في المعهد مكنش حب جواز أو ارتباط، اتخانت مرة واحدة في حياتي، هو كان شخص بيخون على طول، وكنت عارفة إنه عارف بنات كتير هو كان مُز، لما خاني مشيت ومقولتلوش السبب، مبمشيش وأنا مريحاك، ومبردش على تلفونات نهائي، بتعامل بالبلوك.

وتابعت الخميسي: على مدار حياتي متخانتش من أصدقاء كتير، لأني باخد بالي بصاحب مين، في ناس ضربت من تحت الحزام، بس مش مهمين في حياتي، وفي ناس مهمة خانتني، وزعلت وقعدت في البيت وعانيت، لكن تعاملت معاهم بالبلوك ومردتش على إهانتهم، لإني عارفة أني من جوايا كبيرة وميصحش أرد.

وأضافت الخميسي: سكت 7 سنين على الإهانة، متاذنيش في مشاعري، في ناس لفت من ورايا عشان تاخد أدواري في بعض الأعمال الفنية، بس دلوقتي بقيت بسامح، بتعامل أنه مش من نصيبي، إحنا جايين الدنيا علشان نتعلم، طول ما بغلط بتعلم.

لقاء الخميسي : بكلم أبويا المتوفي كل يوم وبيرد عليّا

أكدت الفنانة لقاء الخميسي أنها حتى الآن، لم تتخط أزمة رحيل والدها، إذ أشارت غلى أنها تتحدث معه بشكل يومي، وتشعر بأنه معها، ويرد عليها، ودائمًا تلجأ إليه لمعرفة رأيه في بعض الأمور، وتأخذ منه القرار، وتستمد قوتها منه رغم رحيله وذلك حسب قولها.

وقالت لقاء الخميسي خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب: بابا كان الراجل الأول والأخير في حياتي، كان راجل مختلف، حساس طيب كل الصفات الحلوة فيه، مكنش بيزعقلنا، لكن لو الأخطاء أتكررت تاني بيكون في عقاب، راجل متفهم ومتسامح.

وتابعت لقاء الخميسي: بابا كان صوتي الداخلي بكلمه لحد دلوقتي وبيرد عليّ، بكلمه كل يوم وبقوله الحاجات الحلوة والوحشة، هو كإنسان مش موجود لكن روحه معايا، هو مات بالكانسر، الدكاترة قالوا إنها النهاية، وإحنا من الأول عارفين بس مكنتش عارفة أواجه ولا أقبل الموقف، ولما تعبت مكنتش عايزة أدخل اشوفه.

وأضافت لقاء الخميسي: كنت بزعل وبقول لربنا ليه تعمل في كدة؟، بعد  مامشي كانت مأساة بس كنت قوية جدًا من برة، لكن من جوه ضعيفة جدًا، لأني مؤمنة أنه مماتش، هو طول الوقت موجود، لو عندي مشكلة  في حاجة أنا عارفة هو عايزني أعمل إيه.. فعايشة بنصايحه لحد دلوقتي.

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