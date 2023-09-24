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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لقاء الخميسي: تعرضت للخيانة مرة واحدة.. وناس ضربتني من تحت الحزام

صدى البلد

كشفت الفنانة لقاء الخميسي تفاصيل تعرضها للخيانة، أثناء فترة ارتباطها من شخص بمرحلة دراستها بالمعهد، إذ أشارت غلى أنها كانت تعلم بعلاقاته النسائية الكثيرة، ولم تعترض عليها، لكن بعد علمها بخيانته تركته بشكل نهائي، ولم تخبره بسبب اختفائها.

تحدثت لقاء الخميسي عن هذه العلاقة، خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث قالت: دخلت علاقات فاشلة، وتعلمت منها إن مش كل اللي أنت عايزة هتاخده، هتاخد الراجل اللي تتكيف معاه، أنت هتحبه بعبله بالحاجات الكويسة وغيرها، مش هتقدر تلاقي شخص راسمه في خيالك.

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وتابعت لقاء الخميسي: عبد المنصف مش شبهي خالص، مفيش حاجة شبه بعض فيها غير إننا إحنا الاتنين طيبين، حبيت وأنا في المعهد مكنش حب جواز أو ارتباط، اتخانت مرة واحدة في حياتي، هو كان شخص بيخون على طول، وكنت عارفة إنه عارف بنات كتير هو كان مُز، لما خاني مشيت ومقولتلوش السبب، مبمشيش وأنا مريحاك، ومبردش على تلفونات نهائي، بتعامل بالبلوك.

وتابعت الخميسي: على مدار حياتي متخانتش من أصدقاء كتير، لأني باخد بالي بصاحب مين، في ناس ضربت من تحت الحزام، بس مش مهمين في حياتي، وفي ناس مهمة خانتني، وزعلت وقعدت في البيت وعانيت، لكن تعاملت معاهم بالبلوك ومردتش على إهانتهم، لإني عارفة أني من جوايا كبيرة وميصحش أرد.

وأضافت الخميسي: سكت 7 سنين على الإهانة، متاذنيش في مشاعري، في ناس لفت من ورايا عشان تاخد أدواري في بعض الأعمال الفنية، بس دلوقتي بقيت بسامح، بتعامل أنه مش من نصيبي، إحنا جايين الدنيا علشان نتعلم، طول ما بغلط بتعلم.

الإعلامي تامر شلتوت إعلامي الخميسي الفنانة لقاء الخميسى

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