دوري سعودي بنكهة مصرية| محمد رمضان ومدحت شلبي يشعلان لقاء النصر والأهلي.. وهذه حكاية شبيه نيمار

مدحت شلبي ومحمد رمضان.. نجح فريق النصر السعودي في تحقيق الفوز على نظيره أهلي جدة، مساء يوم أمس الجمعة، بنتيجة 4-3، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي.

وكان المعلق المصري مدحت شلبي، ضمن قائمة المعلقين على مباراة النصر السعودي والأهلي عبر شبكة SSC السعودية، ببطولة دوري روشن السعودي، وتفاجأ مدحت شلبي بتواجد الفنان المصري محمد رمضان في المدرجات بمباراة النصر السعودي وأهلي جدة.

محمد رمضان

مدحت شلبي يتفاجئ بظهور محمد رمضان

وأثناء تعليق المعلق الرياضي مدحت شلبي علي أحداث مباراة النصر السعودي وأهلي جدة، تفاجئ مدحت شلبي بجلوس الفنان محمد رمضان داخل الاستاد، وتسأل مدحت شلبي عن صحة وجوده.

وبالفعل تأكد مدحت شلبي من كونه محمد رمضان، ليعلق مدحت شلبي أثناء أحداث المباراة: "أيه دا أيه دا.. دا محمد رمضان دا ولا مين دا.. الله دا محمد رمضان".

محمد رمضان

جننتنا يا نمبر وان

ومع تسليط الكاميرا علي الفنان محمد رمضان، قام محمد رمضان بإشارته الشهيرة نمبر وان، ليعلق مدحت شلبي علي حركة محمد رمضان قائلًا: "ايه يا نمبر وان.. ايوة يا سيدي عارفين والله".

كما علق مدحت شلبي علي لون شعر الفنان محمد رمضان، أثناء تعليقه علي أحداث المباراة، وقال: "بس النهاردة الشعر أبيض.. أنت مرة أصفر ومرة أسود جننتنا يا رمضان".

وتساءل المعلق الرياضي مدحت شلبي، عن ما هو الفريق الذي يشجعه الفنان محمد رمضان، هل فريق النصر السعودي أم أهلي جدة، ليعقب قائلًا: "أحنا مش عارفين بيشجع مين النهاردة".

محمد رمضان

رد فعل محمد رمضان علي مدحت شلبي

ونشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو لتعليق المعلق الكروي مدحت شلبي، علي تواجده في مباراة النصر السعودي وأهلي جدة، عبر خاصية الاستوري بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق محمد رمضان بأشكال الوجوه الضاحكة علي كلام مدحت شلبي عنه، وفي استوري أخري، قام وضع إشارة نمبر وان أثناء تعليق مدحت شلبي علي وجوده في مباراة النصر السعودي وأهلي جدة.

تعليق محمد رمضان

تعليق محمد رمضان

بيشجع النصر أم أهلي جدة؟

وحول تساؤل المعلق مدحت شلبي عن ما هو الفريق الذي يشجعه محمد رمضان، قام محمد رمضان بنشر فيديو عبر خاصية الاستوري، من أحداث مباراة النصر السعودي وأهلي جدة.

وظهر في الفيديو البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، وهو يقوم بركلة تسديدة في مرمي أهلي جدة، ووضع محمد رمضان أغنية "الملك" علي الفيديو.

شبيه نيمار

وانتشر مقطع الفيديو لحضور الفنان محمد رمضان، أثناء تواجده في مباراة النصر السعودي وأهلي جدة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وشبه البعض الفنان محمد رمضان، باللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، وتسألوا عن حقيقة تواجد نيمار لمشاهدة البرتغالي كريستيانو رونالدو أثناء لعبه مع نادي النصر السعودي.

وكتب أحد رواد السوشيال ميديا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس": “نيمار بداخل الاستاد لمشاهدة كريستيانو”.

تشبيه محمد رمضان باللاعب نيمار

مباراة النصر السعودي وأهلي جدة

ونجح فريق النصر في تحقيق الفوز على نظيره أهلي جدة، بنتيجة 4-3، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي.

وجاءت رباعية النصر عن طريق كل من كريستيانو رونالدو "هدفين"، تاليسكا "هدفين" في الدقائق 4، 17، 45+6، 52، بينما جاءت أهداف أهلي جدة عن طريق كيسي “هدفين”، ومحرز في الدقائق 30، 50، 87.