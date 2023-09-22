رونالدو يقود النصر لفوز مثير على أهلي جدة 4-3 بالدوري السعودي

نجح فريق النصر في تحقيق الفوز على نظيره أهلي جدة، بنتيجة ٤-٣، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي.

وجاءت رباعية النصر عن طريق كل من رونالدو (هدفين)، تاليسكا (هدفين) في الدقائق ٤، ١٧، ٤٥+٦، ٥٢.

بينما جاء هدفا أهلي جدة عن طريق كيسي (هدفين) ومحرز في الدقائق ٣٠، ٥٠، ٨٧.

وجاء تشكيل أهلي جدة كالتالي:

حراسة المرمى: إدوراد ميندي

خط الدفاع: بسام الحريجي – ديمرال – إيبانز – علي مجرشي

خط الوسط: فرانك كيسي – محمد المجحد – فيجا

خط الهجوم: رياض محرز – فيرمينو – سانت ماكسيمان.

بينما جاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أليكيس تيليس – إيمريك لابورت – علي لاجامي – سلطان الغنام

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – عبدالله الخيبيري – أوتافيو

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – آندرسون تاليسكا.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق النصر في المركز الخامس برصيد ١٥ نقطة، بينما يأتي أهلي جدة في المركز السادس بنفس عدد النقاط.