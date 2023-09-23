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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لقاء الخميسي : بكلم أبويا المتوفي كل يوم وبيرد عليّا

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

أكدت الفنانة لقاء الخميسي أنها حتى الآن، لم تتخط أزمة رحيل والدها، إذ أشارت غلى أنها تتحدث معه بشكل يومي، وتشعر بأنه معها، ويرد عليها، ودائمًا تلجأ إليه لمعرفة رأيه في بعض الأمور، وتأخذ منه القرار، وتستمد قوتها منه رغم رحيله وذلك حسب قولها.

وقالت لقاء الخميسي خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب: بابا كان الراجل الأول والأخير في حياتي، كان راجل مختلف، حساس طيب كل الصفات الحلوة فيه، مكنش بيزعقلنا، لكن لو الأخطاء أتكررت تاني بيكون في عقاب، راجل متفهم ومتسامح.

وتابعت لقاء الخميسي: بابا كان صوتي الداخلي بكلمه لحد دلوقتي وبيرد عليّ، بكلمه كل يوم وبقوله الحاجات الحلوة والوحشة، هو كإنسان مش موجود لكن روحه معايا، هو مات بالكانسر، الدكاترة قالوا إنها النهاية، وإحنا من الأول عارفين بس مكنتش عارفة أواجه ولا أقبل الموقف، ولما تعبت مكنتش عايزة أدخل اشوفه.

وأضافت لقاء الخميسي: كنت بزعل وبقول لربنا ليه تعمل في كدة؟، بعد  مامشي كانت مأساة بس كنت قوية جدًا من برة، لكن من جوه ضعيفة جدًا، لأني مؤمنة أنه مماتش، هو طول الوقت موجود، لو عندي مشكلة  في حاجة أنا عارفة هو عايزني أعمل إيه.. فعايشة بنصايحه لحد دلوقتي.

https://youtu.be/89z7JnECNf0?si=cbpvG7XOfw7enEPv

لقاء الخميسي

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