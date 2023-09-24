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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يعلن مفاجأة بشأن ألبومه هذا العام.. شاهد

تامر حسني
تامر حسني

أعلن الفنان تامر حسني، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه قسم ألبوم هذا العام على مدار السنة. 

وكتب تامر حسني: "صباح الفل على أجمل ناس.. لكل الحلوين اللي بيسألوا على باقي الألبوم.. أنا قسمت الألبوم السنة دي على السنة كلها.. يعني في أغاني نزلت في وقت معين وأغاني هتنزل في أوقات تانية عشان نفضل مع بعض طول السنة إن شاء الله".

 

وتمكن كليب “حوا” للفنان تامر حسني من تحقيق نسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك بعد أيام من طرحه.

وحقق كليب “حوا”، الذى تعاون فيه تامر حسني مع الفنان أسيل عمر، 5 ملايين مشاهدة فى غضون أيام من طرحه عبر “يوتيوب”.

وطرح الفنان تامر حسني الخميس الماضي، فيديو كليب جديدا يحمل عنوان "حوا" عبر المنصات الرقمية، بالتعاون مع الفنانة أسيل عمران.

وقال تامر حسني، عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "بناءً على طلب الكثيرين منكم، قمت بطرح كليب "حوّا"، معربا عن ثقته في نجاح الأغنية.

وكان تامر حسني أعلن مؤخرا تعاونه مع الفنانة أسيل عمران من جديد، في ثاني تعاون بينهما بعد كليب "ناسينى ليه".

وقال حسني، عبر حسابه على "فيس بوك": "رجعنالكم تاني أنا والنجمة الجميلة أسيل عمران بعد كليب ناسيني ليه اللى كلكم بتحبوه.. بس دلوقتي مش كليب إحنا بنحضر رحلة فنية أطول كنتم مستنيينها من زمان.. انتظروا أول خطوة في الرحلة وهى كليب أغنيتى الجديدة (حوّا) من ألبوم هرمون السعادة".

أبناء تامر حسني

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