الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

علم صدى البلد ان النجمة ياسمين صبري ، تقاضت أمس في حلقة برنامج الحكاية مع عمرو أديب ، الراتب الأعلى بين الضيوف طوال حلقات البرنامج .

وحصلت ياسمين صبري على أجر هو الاكبر في تاريخ البرنامج ، في حلقه حققت مشاهدات كبيرة عبر التلفاز ومنصات التواصل الاجتماعي.

ياسمين صبري وعمرو أديب:

وعرضت قناة "العربية" تقريرًا عن كواليس استضافة الإعلامي عمرو أديب للفنانة ياسمين صبري من خلال برنامجه، إذ يتحدث "أديب" خلال الفيديو حول كواليس الاستضافة قائلا إن تلك واحدة من الحلقات الاستثنائية بالنسبة له، إذ أن تلك الحلقة شهدت أمور غريبة قبل بدايتها.

وقال عمرو أديب: "عاوز أقولكم حاجة غريبة مشوفتهاش في البرنامج، برا على الباب يقف كل العاملين في البرنامج ينتظرون ياسمين صبري، وسابوني لوحدي، أنا شغال من غير أي حد، أنا شغال لوحدي من غير رئيس تحرير، أو من غير مصورين، أو من غير الكنترول".

وواصل عمرو أديب: "كل الناس واقفة على الباب في انتظار الست ياسمين صبري، كأن فيه مناسبة، والاستوديوهات اللي حوالينا لما سمعه كله جه يقف يستناها".

وعرضت تقرير "العربية" مشاهد من استعدادات الفنانة ياسمين صبري من أجل الظهور في برنامج "الحكاية": "وهي حكاية لوحدها الصراحة، وكل الناس واقفة وجايبة الموبايل وعمالة تنضف الكاميرا عشان ياخده الصورة، ويبعت يقول أنا اتصورت مع ياسمين صبري يا جماعة".

وفي سياق متصل، ‏قالت الفنانة ياسمين صبري، أن جدولها مزدحم جدا وتقوم بكتابته، وإنها يوم تكون في دبي ويوم تقوم بتصوير حلقة وتعود مرة أخرى للسفر إلى مكان آخر، لأن جدولها مزدحم جدا.

وتابعت خلال حوارها مع الإعلامي "عمرو أديب"، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر شاشة "MBC MASR"، أنها منذ يومين كانت قد نشرت صورة لها مع فنجان القهوة وكتبت صباح العمل والبركة وتفاجأت بتعليقات تنتقد ذلك مثل "هو فين العمل أنت بتصوري القهوة"، مؤكدة أنها لا تحب أن تصدر التعب والمجهود و تقوم بتصدير الصورة الإيجابية.

‏وأضافت :"الممثل مش بس بشغل التمثيل فقط هو براند"، وأنها من الممكن أن تقوم بالعمل لمدة 18 ساعة لتصوير 20 ثانية.