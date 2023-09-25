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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الطلقة الثالثة .. مفاجأة في انفصال شريف منير عن زوجته لورا

شريف منير ولورا
شريف منير ولورا

علم صدى البلد أن طلاق الفنان شريف منير وزوجته لورا هو الثالث بينهما والأخير ، وأن شريف منير هو من طلب الانفصال هذه المرة على عكس المرتين السابقتين اللتين طلبت لورا فيهما الطلاق .

طلاق شريف منير ولورا

أعلن الفنان شريف منير انفصاله عن زوجته عبر حسابه الشخصي انستجرام .

وكتب شريف قائلا :٠ " تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا كل شيء قسمة ونصيب وأتمنى لها كل خير ".

وتعرض شريف منير لكثير من الانتقادات في عزاء والدة دينا الشربيني على خلفية فيديو انتشر وهو يقول "هووش " بعد سؤال سريع من إحدى الصحفيات، قائلًا "انتي فاكرة نفسك صحفية ولا إيه؟"

خرج شريف منير بفيديو اعتذار عبر السوشيال ميديا يعترف فيه عن أن رد فعله على الصحفية كانت غير ملائمة حيث أكد أنه شعر بالاستياء من نفسه بعد مشاهدة الفيديو ، خاصة مع حركة "شششش" وقوله “انتي فاكرة نفسك صحفية ولا إيه”.

شريف منير طلاق شريف منير ولورا

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