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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قسمة ونصيب.. شريف منير يعلن انفصاله عن زوجته

شريف منير
شريف منير

أعلن الفنان شريف منير انفصاله عن زوجته عبر حسابه الشخصي إنستجرام .

وكتب شريف قائلا :"تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا كل شي قسمة ونصيب واتمني لها كل خير".

أسما شريف منير توجه رسالة لـ متابعيها عبر إنستجرام

شيكو وهشام ماجد وأحمد خالد صالح في عزاء والدة دينا الشربيني| شاهد

انتقادات لشريف منير بسبب عزاء والدة دينا الشربيني 

 

وتعرض شريف منير لكثير من الانتقادات في عزاء والدة دينا الشربيني على خلفية فيديو انتشر وهو يقول "هووش " بعد سؤال سريع من إحدى الصحافيات، قائلًا "انتي فاكرة نفسك صحافية ولا إيه؟"

خرج شريف منير بفيديو اعتذار عبر السوشيال ميديا يعترف فيه عن أن رد فعله على الصحفية كانت غير ملائمة حيث أكد أنه شعر بالاستياء من نفسه بعد مشاهدة الفيديو ، خاصة مع حركة "شششش" وقوله "انتي فاكرة نفسك صحافية ولا إيه

شريف منير طلاق شريف منير أسما شريف منير دينا الشربيني

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