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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيكو وهشام ماجد وأحمد خالد صالح في عزاء والدة دينا الشربيني| شاهد

دينا الشربيني
دينا الشربيني

استقبلت الفنانة دينا الشربيني، واجب العزاء في والدتها، مساء اليوم الجمعة، من الفنانين شيكو وهشام ماجد وأحمد خالد صالح، والذي أقيم في مسجد المشير طنطاوي. 

عزاء والدة دينا الشربيني

توافد عدد من نجوم الوسط الفني، إلى عزاء والدة الفنانة دينا الشربيني، اليوم الجمعة، في مسجد المشير طنطاوي. 

لمشاهدة العزاء اضغط هنا 

 

جنازة والدة دينا الشربيني

أقيمت أمس الخميس، صلاة الجنازة على والدة الفنانة دينا الشربينى من مسجد المشير طنطاوي وسط حضور عدد كبير من الفنانين أبرزهم أحمد السعدني وعمر السعيد وغادة عادل.

وكشفت الفنانة ريهام عبد الغفور، عن موعد ومكان جنازة والدة الفنانة دينا الشربيني.

وكتبت ريهام عبد الغفور، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. توفيت إلى رحمة الله- تعالى-: ليلى السيد عبدالله التمامي.. والدة الزميلة والصديقة دينا الشربيني ، وكلا من ريهام المندوه ونشوى المندوه ويوسف المندوه.. للفقيدة الرحمة.. ولعائلتها الصبر والسلوان”. 

وأعلن الفنان عمر السعيد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني.

وكتب عمر السعيد: “السيدة ليلى السيد، والدة دينا الشربيني في ذمة الله.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون”. 

وتأتي وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني ، بعد 4 أشهر من وفاة والدها. 

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