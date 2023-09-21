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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وصول جثمان والدة دينا الشربيني مسجد المشير طنطاوي استعدادًا لصلاة الجنازة

صدى البلد

وصل منذ قليل جثمان والدة الفنانة دينا الشربينى إلى مسجد المشير طنطاوى استعدادا لأداء صلاة الجنازة.

وكانت قد كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور، عن موعد ومكان جنازة والدة الفنانة دينا الشربيني.

وكتبت ريهام عبد الغفور، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. توفيت إلى رحمة الله- تعالى-: ليلى السيد عبدالله التمامي.. والدة الزميلة والصديقة دينا الشربيني ، وكلا من ريهام المندوه و نشوى المندوه و يوسف المندوه.. للفقيدة الرحمة.. ولعائلتها الصبر والسلوان”. 

وأضافت ريهام عبد الغفور: “صلاة الجنازة غدا الخميس الموافق 21 من سبتمبر، عقب صلاة الظهر، من مسجد المشير طنطاوي، والدفن في مقابر العائلة بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر”. 

أعلن الفنان عمر السعيد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني.

وكتب عمر السعيد: “السيدة ليلى السيد، والدة دينا الشربيني في ذمة الله.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون”. 

وتأتي وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني ، بعد 4 أشهر من وفاة والدها.

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