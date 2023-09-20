موعد ومكان جنازة والدة دينا الشربيني

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور، عن موعد ومكان جنازة والدة الفنانة دينا الشربيني، بعد وفاتها اليوم.

وكتبت ريهام عبد الغفور، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. توفيت إلى رحمة الله- تعالى-: السيدة/ ليلى السيد عبدالله التمامي.. والدة الزميلة والصديقة دينا الشربيني ، وكلا من ريهام المندوه و نشوى المندوه و يوسف المندوه.. للفقيدة الرحمة.. ولعائلتها الصبر والسلوان”.

وأضافت ريهام عبد الغفور: “صلاة الجنازة غدا الخميس الموافق 21 من سبتمبر، عقب صلاة الظهر، من مسجد المشير طنطاوي، والدفن في مقابر العائلة بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر”.