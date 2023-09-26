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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زينة تبهر جمهورها في ظهور مميز على إنستجرام| شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة زينة، صوراً جديدة لها، في أحدث ظهور، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وتألقت زينة بإطلالة أنيقة بتوب أبيض مفتوح الصدر، وبنطلون كلاسيكي، وكتبت: “لو طاوعت عقلك بس؛ هتندم.. إنما لو طاوعت قلبك بس؛ تبقى عبيط.. أنا بقى إيه.. أسمع كلام كبدي؟”.  

زينة لـ صدى البلد: أنا مش مغرورة 

وكانت الفنانة زينة قد كشفت عن رأيها في أعمالها الفنية على مدار مشوارها، قائلة إنها دائما غير راضية عن أدائها، وتترك الحكم للجمهور.

أوضحت زينة في تصريحات لموقع صدى البلد:" أنا محتاجة أقدم عمل يكون علامة في مشواري، وأنا دايما طول الوقت مش راضية عن نفسي وعن تمثيلي، وعاوزه الناس تقول رأيها.. أنا ولا مجنونة ولا مغرورة.. بس بحاول أجتهد".

وقالت زينة، إنها تقدم شخصية قمر في فيلم الإسكندراني، وهي ست مصرية تكافح وتتورط في علاقة عاطفية وصراع بين اتنين محبين عليها، ولكنها "أشقى بنت ممكن حد يشوفها في حياته”. 

إطلالة انيقة التواصل الاجتماعي انستجرام فيلم الاسكندرانى موقع التواصل الاجتماعي انستجرام زينة

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