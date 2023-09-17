أحمد العوضي عن الإسكندراني: بعمل فيلم يعجب الناس مش للريد كاربت |فيديو

قال الفنان أحمد العوضي إنه سعيد بتجربة البطولة الأولى له في السينما، مع المخرج خالد يوسف من خلال فيلم "الإسكندراني"، الذي يقوم بتصويره حاليا.

وأكد أحمد العوضي على أنه حريص على تقديم عمل يلق إعجاب الجمهور، موضحا:" وأنا بشتغل بيبقى هدفي الناس تحب الفيلم في الشارع.. مش للريد كاربت والمهرجانات".

وأشار أحمد العوضي إلى أن الجمهور سيعجب بالعمل، والأكشن والقصة التي تدور حوله، موضحا أنه يركز على عمله و"ربنا صارفله.. من حبه ربه يحبب فيه خلفه.. ولو أنا عندي جماهيرية يبقى عشان أنا راضي ربنا".

وكشف أحمد العوضي عن سبب قراره بالانفصال فنيا عن ياسمين عبد العزيز هذا العام، قائلا إنهما قررا التوقف حتى يعثرا على سيناريو قوي بعد نجاحهما سويا في عملين، وسيعودان في الوقت والعمل المناسب.

وأوضح أحمد العوضي أنه بصدد الإعلان عن مسلسله الرمضاني الجديد قريبا، وفي الوقت نفسه تحضر ياسمين عبد العزيز لعمل بمفردها ستكشف عنه في الوقت المناسب.

فيلم الإسكندراني

وتعاقد الفنان أحمد العوضي على بطولة فيلم «الإسكندراني» للمخرج خالد يوسف، بعد نجاحه في رمضان الماضي 2023 فى تقديمه شخصية جابر الكوماندا في «ضرب نار».



وجاء تعاقد أحمد العوضي ليكون البطولة الأولى له في السينما المصرية مع عودة المخرج خالد يوسف للسينما بعد آخر أعماله فيلم «كارما»، حيث قدم في رمضان الماضي مسلسل «سره الباتع».



وبدأ أحمد العوضي تحضيرات فيلم «الإسكندراني» خلال الفترة الماضية، تمهيدا للتصوير، ويشارك في بطولته زينة وبيومي فؤاد وحسين فهمي، وصلاح عبدالله، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، وانتصار، وخالد سرحان، ومحمد رضوان وآخرين.