بحضور العوضي وزينة .. أبطال فيلم الإسكندراني يحتفلون بانطلاق تصويره | شاهد

احتفل أبطال فيلم الإسكندراني بانطلاق تصوير العمل في موقع خاص داخل مدينة الإنتاج الإعلامي قبل الانتقال إلى التصوير الخارجي في الإسكندرية.

واجتمع أبطال فيلم الإسكندراني لتقطيع تورتة انطلاق تصوير العمل مع المخرج خالد يوسف.



وانطلق مساء اليوم المؤتمر الصحفي لفيلم الإسكندراني الذي يخرجه خالد يوسف ويقوم ببطولته أحمد العوضي وزينه وبيومي فؤاد وغيرهم.

فيلم الإسكندراني

وتعاقد الفنان أحمد العوضي على بطولة فيلم «الإسكندراني» للمخرج خالد يوسف، بعد نجاحه في رمضان الماضي 2023 فى تقديمه شخصية جابر الكوماندا في «ضرب نار».



وجاء تعاقد أحمد العوضي ليكون البطولة الأولى له في السينما المصرية مع عودة المخرج خالد يوسف للسينما بعد آخر أعماله فيلم «كارما»، حيث قدم في رمضان الماضي مسلسل «سره الباتع».



وبدء أحمد العوضي تحضيرات فيلم «الإسكندراني» خلال الفترة الماضية، تمهيدا للتصوير، ويشارك في بطولته زينة وبيومي فؤاد وحسين فهمي، وصلاح عبدالله، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، وانتصار، وخالد سرحان، ومحمد رضوان وآخرين.

فيلم الإسكندراني

فيلم الإسكندراني

فيلم الإسكندراني

فيلم الإسكندراني