تختار مين| مقارنة بين ساعة Apple Watch Ultra 2 و سامسونج Galaxy Watch 6 Classic

استطاعت آبل أن تخطف الأنظار إليها من خلال تقديمها ساعة Apple Watch Ultra العام الماضي، مع مواصفات عالية الجودة خاصة تلك الأدوات الخاصة بمجال الغوض وتسلق الجبال.

والآن تقوم آبل بتحسين ساعتها الألترا وإضافة بعض الترقيات، ولكن عندما يتعلق الأمر بأفضل الساعات الذكية التي تعمل بنظام أندرويد فلدينا Galaxy Watch 6 Classic، وهو جهاز يحقق أكبر عدد ممكن من الإمكانيات التي تقدمها ساعات الأندرويد، ولكن يبقى السؤال، أيهما أفضل؟ سامسونج جالاكسي ووتش 6 كلاسيك أم آبل ووتش ألترا 2؟

مقارنة بين ساعة Apple Watch Ultra 2 و سامسونج Galaxy Watch 6 Classic

السعر والتوافر والمواصفات

يبدأ سعر Apple Watch Ultra 2 من 800 دولار، وهي متاحة مباشرة من Apple أو من معظم شركات النقل الكبرى وتجار التجزئة.

تتوفر ساعة Galaxy Watch 6 Classic بحجمين، يمكن الحصول على كل منهما مع أو بدون الـ 4G، يبلغ سعر الطراز 43 ملم 400 دولارًا مع شبكة Wi-Fi و450 دولارًا مع الهاتف الخلوي، أما الطراز الأكبر مقاس 47 ملم بسعر 430 دولارًا مع شبكة Wi-Fi و 480 دولارًا مع الهاتف الخلوي. يتوفر في الموقع الرسمي لسامسونج ومعظم تجار التجزئة وشركات النقل الكبرى.

مقارنة بين ساعة Apple Watch Ultra 2 و سامسونج Galaxy Watch 6 Classic

وفقا لتقرير مقارنة من موقع androidpolice التقني المتخصصن نجد أن ساعة جالاكسي ووتش 6 تأتي مع الإطار الدوار المحبوب الذي كان غائبًا عن موديل 2022 ويقترن التصميم الكلاسيكي بشاشة أكبر ومعالج جديد كليا، وهي افضل ساعة يمكن أن تشتريها بنظام التشغيل Wear OS

الإيجابيات

تصميم أفضل

الإطار الدوار

مراقبة ضغط الدم

سلبيات

أقل متانة

مقارنة بين ساعة Apple Watch Ultra 2 و سامسونج Galaxy Watch 6 Classic

على الجانب الآخر نجد أن Apple Watch Ultra 2 ساعة ذكية رائعة بالفعل مع درجة سطوع 3000 شمعة في المتر المربع، مع معالج أفضل من الموديل السابق عليه

الإيجابيات

شاشة LTPO أكبر

أفضل ساعة للرياضة في الهواء الطلق

سلبيات

ضعف سعر سامسونج

كبيرة وضخمة

أيهما أفضل للياقة البدنية؟

تحتوي كلا من سامسونج وآبل على مجموعة من الميزات المخصصة للياقة البدنية، ولكن الأكثر تركيزا في هذا الاتجاه ساعة آبل Watch Ultra 2. مثل السلسة التاسعة Series 9، يمكنها قياس معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجلد ونسبة تشبع الأكسجين في الدم وتخطيط القلب كما أن لديها أجهزة أكثر تخصصًا، مثل جهاز مراقبة العمق للغوص.

يمكن لـ Galaxy Watch 6 Classic قياس معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجلد والأكسجين في الدم وتخطيط القلب وحتى ضغط الدم، وهي ميزة بالنسبة لكثير من المستهلكين أكثر فائدة من مراقبة العمق للغوص، كما يمكن لكلا الجهازين اكتشاف التدريبات تلقائيًا.

يتوفر تتبع النوم في كليهما، ولكل منهما إيجابيات وسلبيات. تعتبر Apple Watch Ultra 2 أكثر دقة عند تسجيل مراحل النوم، ولكنها لا تعمل بشكل تلقائي، سوف تقوم بتسجيل النوم تلقائيًا في الليل بناءً على استخدامك لجهاز iPhone، ولكن خلال النهار، لن يقوم بذلك لأنه لا يعرف ما إذا كنت نائمًا أو ببساطة لا تستخدم هاتفك أثناء العمل.