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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رخيصة جدا ..فاكهة غير متوقعة تقلل الكوليسترول بالدم

صدى البلد

يعد ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم من أخطر المشكلات الصحية التي يمكن أن تتسبب في إصابة الإنسان بأمراض عديدة لها آثار مدمرة على الإنسان مثل تصلب الشرايين والسكتة القلبية والسكرى

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لذا يسعى الجميع للتخلص من ارتفاع نسبة الكوليسترول للوقاية  من المضاعفات الخطيرة ولكن هذا يعد امر صعب بعض الشيء
لان علاج ارتفاع الكوليسترول في الدم يحتاج الى اتباع نظام غذائي معين بجانب الأدوية  فالعلاج الطبي وحده غير كاف للتخلص من هذه المشكلة
ووفقا لما جاء في موقع هندستان تايمز فإن هناك فاكهة متوفرة في معظم انحاء العالم تستطيع علاج ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

و كما ان هذه الفاكهة تتميز بانخفاض سعرها مقارنة  بالأطعمة  والفواكه الاخرى وسهله الهضم ولا تحتاج لعناء في التجهيز و هذه الفاكهة هي الموز

فقد وجدت الأبحاث أن  الموز قادر على علاج ارتفاع نسبة  الكوليسترول في الدم إذا تم تناوله بشكل منتظم وادارة الوزن ورفع المناعة مما يضمن الحصول على جسم مثالي دون المعاناة  من مشاكل جانبيه
ولكن يفضل أن يكون الموز في درجة  متوسطة  من النضج وليس شدد الخضار  وأن  يتم تناوله دون اسراف

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