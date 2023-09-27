رئيس جامعة قناة السويس: تكريم الرئيس السيسي لأوائل الجامعات حدث تاريخي.. ورئيس جامعة بورسعيد: أكد لنا أهمية التكنولوجيا

رئيس جامعة قناة السويس: تكريم الرئيس السيسي لأوائل الجامعات حدث تاريخي

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن اليوم كان تاريخياً في تاريخ الجامعات المصرية كلها، حيث إنها أول نسخة لتكريم أوائل الجامعات المصرية، سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة أو التكنولوجية، مشيرا إلى أن النسخة الأولى كانت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي معلقا “شرف ما بعده شرف”.



وأضاف "مندور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامى عمرو خليل، أنه يكتب في التاريخ شيئين أن دفعة 2023 أول دفعة يكرمها الرئيس السيسى، كما أن جامعة قناة السويس استضافت النسخة الأولى من التكريم والاحتفالية الكبيرة.



وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى متابع جيد لأحوال الوطن بصفة عامة والجامعات والتعليم بصفة خاصة، متابعا: "كلامه معنا يوحي بكل تفاصيل الحياة الجامعية من وضع الأساتذة للطلاب للوضع الدراسى والمقررات والبرامج الدراسية وفرص العمل والوضع في السوق، واستهداف البرامج التي بها فرص عمل كثيرة ومتاحة.

رئيس جامعة بورسعيد عن لقاء السيسي :أكد لنا أهمية التكنولوجيا والابتكار

أشاد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، باحتفالية يوم تفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمقامة فى ستاد هيئة قناة السويس، تخرج دفعة 2023 للجامعات المصرية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة سي بي سي، إن هذا الحدث كان متكامل وتضمن لقاء سنوي مع رؤساء الجامعات، وكان هذا اللقاء مهم جدًا بالنسبة لنا".

رئيس جامعة سوهاج: تكريم أوائل الجامعات المصرية دليل على مدى احتواء للشباب

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن تكريم الرئيس السيسي اليوم لاوائل الجامعات المصرية دليل على الاحساس بالمسئولية وقيمة العمل والوطن وقيمة القائد السياسي المحنك، لافتا إلى أن هذه لاول مرة يتم فيها تكريم أوائل الجامعات المصرية وهو حدث لم تحدث من قبل، وهذا دليل على احتواء رئيس الجمهورية للشباب بكل مراحله من الإبتدائى إلى الجامعي وهذا دليل على مدي أهمية التعليم وانشغال رئيس الجمهورية بالتعليم الجامعي وما قبل الجامعي.

تكريم الرئيس السيسي اليوم لأوائل خريجي الجامعات يدل على حنكة القائد واهتمامه بالتعليم

وأضاف “النعماني ”خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اخر النهار” المذاع على فضائية النهار تقديم الاعلامي “تامر أمين” ان تكريم الرئيس السيسي اليوم لاوائل الجامعات يدل على حنكة القائد ومدي اهتمامه بالتعليم والدولة والجامعات.

رئيس جامعة قناة السويس: لولا الجامعات الأهلية لكان الوضع في مصر صعبا

كشف الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن أن المعدل العالمي يرى أن كل مليون شخص لهم جامعة، ومصر يوجد بها في الوقت الحالي 92 جامعة وتعداد السكان 104 مليون نسمة، ولولا مشاريع الجامعات الأهلية والتكنولوجية التي وجه بها الرئيس السيسي لكان الوضع أصبح صعب للغاية.

رئيس جامعة قناة السويس يتحدث عن الجامعات المصرية

وأضاف "مندور"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، اليوم الثلاثاء، أن عدد الجامعات الحكومية 27 مع مجموعة كبيرة من الجامعات الخاصة، مع 20 جامعة حكومية، و10 جامعات تكنولوجية بإجمالي 90 جامعة، والمعدل اقترب من الشكل الطبيعي والمعدل العالمي الذي يسير عليه العالم كله، لافتا إلى أن الجامعات الحكومية أصبح لديها فرصة لتنمية مواردها، ورفع تصنيفها، وجذب الطلبة الوافدين وتحسن من التصنيف الدولي.

استكمل رئيس جامعة قناة السويس، أن الرئيس السيسي وجه بضرورة العمل الجاد على زيادة التنافسية ورفع التصنيفات الدولية خلال الفترة المقبلة.

وأردف، أن التصنيف هو أحد أهم الركائز الأساسية في العمل الجامعي، والسمعة الأكاديمية للجامعات، وتأتي من بحث علمي جيد، ونسب طلاب جيدة، وجوائز عالمية يحصل عليها الباحثين، والمساهمة في التنمية المستدامة ودور الجامعة فيها، والعمل على الاندماج فيها.

رئيس جامعة قناة السويس: السيسي وجه ببذل قصارى الجهد لتنمية مهارات الشباب

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة تعد الأولى في مصر التي يزورها الرئيس السيسي مرتين، وما حدث اليوم يجعله يوم تاريخي، وعيد بالنسبة للجامعة، إذ أن الرئيس السيسي تواجد في الجامعة عام 2015، واليوم في يوم تفوق الجامعات المصري بتكريم أوائل الخريجين.

رئيس جامعة قناة السويس يكشف تفاصيل اجتماع رؤساء الجامعات مع الرئيس السيسي

وأضاف "مندور"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أن الرئيس السيسي اجتمع مع المجلس الأعلى بكامل تشكيله بحضور رئيس الوزراء، واستمع لبعض التوصيات والتوجيهات التي طرحها الرئيس السيسي في ديسمبر 2021 في المجلس الأعلى للجامعات في كفر الشيخ، موضحا أن أحد أبرز الموضوعات هي قضية الوعي لدى الطلاب، وطريقة العمل عليها وتكثيف النشاط خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن مصر واحدة من المناطق التي تمر بتغيرات سياسية وجغرافية شديدة الخطورة.

وتابع رئيس جامعة قناة السويس، أن الرئيس السيسي وجه ببذل أقصى جهد ممكن لتوعية الشباب بالشكل الكافي لتنمية مهاراتهم وإبداعاتهم، واكتشاف المواهب والموهبين، وتم التأكيد على هذا الأمر أكثر من مرة، فضلا عن ملف الجامعات المصرية وعدد الجامعات المصرية، وكذلك الجامعات الأهلية.

رئيس جامعة قناة السويس: مصر كانت طاردة للطلاب المصريين قبل الجامعات الأهلية

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن مصر كانت دولة طاردة للطلاب المصريين قبل مشروعات الجامعات الأهلية، والتي عادت بالأمور إلى نصابها من جديد، إذ أن الجامعات الأهلية أصبحت تتيح العديد من القطاعات المختلفة في الوقت الحالي.

رئيس جامعة قناة السويس يتحدث عن الجامعات الأهلية

وأضاف "منصور"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، اليوم الثلاثاء، أن بعض الآباء كان يلجأ إلى سفر ابنه للخارج من أجل دراسة الطب أو أي مجال آخر لم يستطع الدخول في الجامعة الحكومية بهذا المجموع، لافتا إلى أن تصنيف تلك الدول العلمي والأكاديمي أقل من مصر، ولكنهم كانوا يروا أن الشهادة التي يتخرج بها الطالب هي الأهم من التصنيف العلمي.

وتابع رئيس جامعة قناة السويس، أن أحد الركائز الأساسية لبعض الدول هي المعرفة والجامعات، حيث إن بعض الدول مثل هولندا مساحتها صغيرة ولكن هولندا جامعاتها مميزة للغاية، "كنا بنقعد 4 أو 5 سنين مش لاقيين مكان فاضي عشان تدرس ماجستير أو أي حاجة".

واستكمل، أن الجامعات قادرة على جذب استثمارات عديدة لمصر من خلال الجامعات الأهلية تحديدًا، خاصة أن سمعة مصر التعليمية مميزة، وكذلك التصنيف الأكاديمي الخاص بجمهورية مصر.

ولفت إلى أنه ناقش مع الرئيس السيسي الوضع الحالي للجامعات الأهلية، باعتباره الملف الأكثر حماسا في الوقت الحالي، موضحا أن الرئيس السيسي كان يرى أن مستقبل التنمية في المناطق مثل شرق بورسعيد أو الإسماعيلية لن يتأتى إلا بوجود جامعة أهلية قادرة على إنشاء مجتمع، وخلق مجتمع جديد، وبالتالي تواجد جامعة جيدة في هذه المنطقة سيكون أمر مهم للغاية.

وأوضح أنه كان هناك تخوف من فكرة الجامعات الأهلية في مصر، ألا أن الرئيس السيسي كان مهتم للغاية بهذا الملف، وكان لديه الجرأة والشجاعة للقيام بهذا المشروع.