نقابة المهن السينمائية: وفاة المونتير حسين عفيفى

نشرت نقابة المهن السينمائية تعليقا عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن عن رحيل المونتير حسين عفيفى.

وكتبت نقابة السينمائيين : أن حسين عفيفي يعد واحدًا من رواد العمل السينمائي، وتتلمذ على يديه الكثير من الصناع، ووصفت مشواره ورحلة عطائه بأنها نبراسًا للأجيال ودروسًا وعبر من الألم والأمل والأحزان والأفراح والكفاح.

وأضافت نقابة السينمائيين: أن حسين عفيفي كان بمثابة أيقونة إنسانية وصاحب خلق رفيع ويتميز بالذوق والإبداع، وبمثابة الهدوء الذي نتعلم منه الحكمة والتفرد.

حسين عفيفى

قدم حسين عفيفى نحو 250 فيلما، من أبرزها "الرسالة" للمخرج مصطفى العقاد، فضلا عن العمل مع أهم المخرجين المصريين من بينهم "صلاح أبوسيف"، "حسن الإمام"، "حلمي رفلة"، "سعيد مرزوق"، "علي عبد الخالق".

قضى"عفيفي" إحدى عشر عامًا مجاورًا لـ "الشيخ" كتفا لكتف في غرفة المونتاج. ثم اختار بعد ذلك شق طريقه وحيدًا، لكي يفسح مساحة أكبر لموهبته في الظهور منفردة "أول فيلم له كان سنة 1958 مع المخرج حسن رضا، من بطولة كمال الشناوي وتبدأ مسيرته الحافلة بالإنجازات وعلى رأسها الفيلم العالمي "الرسالة" عن قصة ظهور الإسلام في مكة.