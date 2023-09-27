محافظ أسوان: رؤية متكاملة لتقديم أفضل الخدمات للسائح وجذب الفرص الاستثمارية

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماع اللجنة العليا للسياحة، وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للسياحة .

جاء ذلك بحضور أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية ، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد محمد الجهينى رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بأسوان ، والدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى ، بالإضافة إلى مسئولى الكيانات السياحية ، ورؤساء المراكز والمدن .

وعقب استماعه لمختلف المطالب والمقترحات والتحديات ، أكد اللواء أشرف عطية على أهمية التدخل المباشر لكافة الجهات المعنية للعمل على تذليل المعوقات للنهوض والإرتقاء بصناعة السياحة بإعتبارها من القطاعات الحيوية والهامة ، مع وضع رؤية متكاملة لتقديم أفضل الخدمات للسائح لتكون بأعلى جودة ، وجذب المزيد من الفرص الإستثمارية، وخاصة في ظل ما تتمتع به أسوان من مقومات جعلها تمثل براند عالميا.

اليوم العالمى للسياحة

وأكد المحافظ أننا حريصون على التوسع فى إنشاء المنشآت الفندقية للوصول بالطاقة الفندقية لمتطلبات الحالية والقادمة ، مع تطوير الفنادق التاريخية منها ، ونعمل دائماً لجذب الفرص الإستثمارية فى المجال السياحى ، وخاصة فى مدينتى أسوان وأبو سمبل السياحية ، والذى يتواكب مع ترشيح أسوان لتكون عاصمة للسياحة العربية على مستوى الوطن العربى لعام 2024 ، بعد إستيفاء وتحقيق كافة المعايير والإشتراطات المرجعية التى إعتمدتها المنظمة العربية للسياحة .

وأوضح عطية أن إستراتيجية محافظة أسوان للسياحة المستدامة ترتكز على تحقيق إستدامة النشاط السياحى والأثرى وزيادة فاعلية أثارهما الإقتصادية والإجتماعية والبيئية وذلك بتعظيم العائد منهما من خلال تهيئة البيئة المؤسسية المتواكبة والداعمة ، وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحى المصرى ، وتطوير البنية التحتية .

المنتج السياحى

كما تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الهوية البصرية الذى أطلقه الرئيس السيسى فى احتفالية أسبوع الصعيد عام 2021 ، وجار العمل فى المرحلة الثانية بباقى المدن السياحية ، مع الرقابة الدائمة والمستمرة على كافة المنشآت السياحية وعمل شمندورات فوسفورية لتأمين المجرى الملاحى للبواخر السياحية بالنيل ، وعقد دورات تنمية بشرية وبناء القدرات للعاملين بالسياحة بدءاً من سائقى الحنطور ، وانتهاء بالمرشد السياحى ، والتعاون التام مع وزارة السياحة والأثار لفتح مقاصد سياحية وأثرية جديدة ، ومنشآت فندقية صديقة للبيئة ، والتوسع لنشر ثقافة الزراعات العضوية .

وشهد الاجتماع عرض الإنجازات المباشرة وغير المباشرة بقطاع السياحة ، وكذا مشروع التطوير والتجميل الشامل ، والهوية البصرية ، والفرص الإستثمارية السياحية ، والخطة الإستراتيجية للمحافظة 2020 /2025 ، والتى تنبثق من الخطة الإستراتيجية للدولة رؤية مصر 2030 ، مع مناقشة الربط السياحى لأسوان ببعض المحافظات السياحية كالبحر الأحمر .