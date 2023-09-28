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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد فعل من سليم بعد أنباء إصابته

صدى البلد

نشر المغربي رضا سليم، لاعب الأهلي، صورة لة من  التدريبات على هامش مران فريقه مساء الأربعاء، ضمن الاستعداد لمواجهة سان جورج الإثيوبي، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وذلك بعد انتشار أنباء باصابتة في الركبة و غيابة عن التدريبات الجماعية.

ويواجه النادي الأهلي تحديات كبيرة في مباراتيه المقبلتين أمام فريق سان جورج الإثيوبي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. ويأتي هذا التحدي بسبب غياب مهاجم الفريق الأول أنتوني موديست والمغربي رضا سليم عن الفريق في هاتين المباراتين المهمتين.

 

غياب أنتوني موديست

أحد أبرز الأخبار التي أثارت اهتمام الجماهير الأهلاوية هو غياب الفرنسي أنتوني موديست عن مباراتي فريقه أمام سان جورج الإثيوبي. ويعود سبب هذا الغياب إلى قيده في فترة القيد الثالثة المستحدثة لهذا الموسم من 1 إلى 30 سبتمبر، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف". وهذا يعني أنه لا يحق للاعبين الذين تم قيدهم خلال هذه الفترة المشاركة في مباريات دور الـ32، وسيتمكنون من المشاركة بداية من دور المجموعات. وهذا القرار منع موديست أيضًا من المشاركة في مباراة السوبر الأفريقي السابقة.

غياب رضا سليم

وبالنسبة للمغربي رضا سليم، يغيب عن الأهلي في مباراة ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام سان جورج الإثيوبي. ويعود سبب هذا الغياب إلى الطرد المباشر الذي تعرض له في آخر مباراة لفريقه الجيش الملكي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة الكونفدرالية الأفريقية. وعوقب اللاعب بالإيقاف لمباراتين، مما جعله يغيب عن مباراة سان جورج. لكنه سيعود للمشاركة بشكل طبيعي في مباراة الإياب أمام بطل إثيوبيا.

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