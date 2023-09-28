عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أجرى عمليات جراحية للفتيات.. حيلة جديدة من طبيب نساء مزيف| ما هي؟

طبيب نساء
طبيب نساء

في واقعة غريبة من نوعها حدثت للمرة الثانية في أقل من شهر، ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالإسكندرية لانتحاله صفة طبيب بشري والترويج لنشاطه عبر موقع "فيسبوك".

وفقا لمعلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) بإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

قام المتهم من خلال هذه الصفحة، بانتحال صفة طبيب بشري وإجراء عمليات جراحية للفتيات مقابل مبالغ مالية.

أعلن عن نفسه عبر الفيسبوك.. شخص ينتحل صفة طبيب ليجرى عمليات جراحية

أجرى عمليات ولادة بـ2000 جنيه.. تفاصيل صادمة في واقعة طبيب النساء المزيف

سر الغرفة الخاصة.. حكاية طبيب النساء وممارسة الحرام في روض الفرج

علاقة محرمة مقابل الإجهاض..هذه العقوبات تنتظر طبيب النساء في روض الفرج

حقن تسريع الحمل.. طبيب القاهرة خدر النساء لممارسة الحرام وتصويرهن وابتزازهن

الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا.. طبيب يكشف

واقعة طبيب النساء المزيف

وفقا لبيان وزارة الداخلية، فإنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، حال تواجده بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته (هاتفي محمول –عدد من الأدوات الطبية المستخدمة).

بمواجهة الطبيب المزيف، أقر بقيامه بانتحال صفة طبيب بشري وإنشاء حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لمزاولة نشاطه المشار إليه وإجراء عمليات للفتيات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، حيث من المقرر إصدار قرار بشأنه خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من التحقيقات.

كلاكيت تاني مرة

يأتي ذلك بعد قرابة شهر من القبض على طبيب مزيف آخر يمارس مهنة الطب ويقوم بإجراء عمليات ولادة في محافظتي الشرقية والإسكندرية بأسعار مخفضة، وذلك عن طريق الإعلانات على فيسبوك.

تمت القبض على الطبيب المزيف الذي قام بإجراء عمليات ولادة للنساء في المحافظتين المذكورتين، وذلك مقابل مبالغ مالية بسيطة لا تتجاوز 2000 جنيه لكل عملية.

أظهرت التحقيقات، أن المتهم حصل على تدريب في مجال التمريض وقام بالتنكر بصفة طبيب نساء وتوليد ليقوم بإجراء العمليات بأسعار أقل من تلك التي يفرضها الأطباء الآخرون.

تبين أيضًا أن الطبيب المزيف كان يعلن عن نشاطه لسكان مدينة الحسينية بالشرقية عبر فيسبوك، وكان يستقبل المرضى ويقوم بالفحص الطبي لهم في عيادته بنفس المدينة.

بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن أن الطبيب المزيف قد قام بنشاط مماثل من خلال عيادة أخرى في محافظة الإسكندرية.

كما أوضحت التحقيقات، أن الرجل كان يطمح لأن يصبح طبيبًا، ولكنه لم يتمكن من الالتحاق بكلية الطب، لذا قرر تحقيق حلمه بالعمل كطبيب بعد أن أكمل دورة تدريبية في مجال التمريض.

ما عقوبة انتحال صفة طبيب؟

وفقا لقانون مزاولة مهنة الطب، يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.

وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، وكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.

ونصت المادة 10 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون.

طبيب النساء المزيف طبيب النساء واقعة طبيب النساء تفاصيل واقعة طبيب النساء أخبار الحوادث الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

صاحبة يا أغلي اسم فى الوجود.. وفاة الفنانة نجاح سلام

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

ألفاظ خارجة.. شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والمولات غدا.. اعرف التوقيتات

موظفة جامعة القاهرة| قصة عمرها 5 سنوات نهايتها بالرصاص.. تفاصيل صادمة

ترشيحاتنا

مسيرات بالسيارات في مرسى علم لدعم ترشح الرئيس السيسي في انتخابات 2024

الوزراء يكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة

مغرور.. مدرب مصر السابق يوجه انتقادا حادا لـ أوسوريو

حادث مروع.. انهيار رافعة بسوق السمك الجديد في أستراليا

تصريح مثير لـ لاعب أرتا سولار قبل مباراة الذهاب أمام الزمالك|شاهد

ألمانيا تحظر منظمة نازية جديدة لنشر معتقداتها بين الأطفال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس كاجوال.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها | شاهد

نجاح سلام.. منحها عبد الناصر الجنسية وكرمها الرئيس اللبناني

صافرة الموت الآزتيكية.. خبراء يعيدون الصوت الأكثر رعبا في العالم| شاهد

عبد اللطيف منيع يتأهل لأوليمبياد باريس 2024 بعد حصوله على برونزية صربيا

فيديو

ضربة قوية للدولار وهبوط كبير في أسعار الذهب عالميا| ماذا يحدث؟!

حب من طرف واحد.. تفاصيل مصرع موظفة بجامعة القاهرة على يد زميلها

الإعلامي نيشان يلقن ياسمين عز درسا والأخيرة ترفع دعوى ضده

تدهور اقتصادي عالمي غير مسبوق منذ أزمة كورونا.. مصر ليست الوحيدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ