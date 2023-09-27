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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أعلن عن نفسه عبر الفيسبوك.. شخص ينتحل صفة طبيب ليجرى عمليات جراحية

عملية جراحيه
عملية جراحيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى يتم الترويج لها عبر شبكة الإنترنت.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) بإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم من خلالها بإنتحال صفة طبيب بشرى وإجراء عمليات جراحية للفتيات مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، حال تواجده بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية ، وبحوزته (هاتفى محمول –عدد من الأدوات الطبية المستخدمة) ، وبمواجهته أقر بقيامه بإنتحال صفة طبيب بشرى وإنشاء حساب عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، لمزاولة نشاطه المشار إليه. 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية إجراء عمليات جراحية الإدارة العامة لحماية الآداب التواصل الإجتماعي فيس بوك الشرطة المتخصصة انتحال صفة طبيب

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