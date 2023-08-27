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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سر الغرفة الخاصة.. حكاية طبيب النساء وممارسة الحرام في روض الفرج

أرشيفية
أرشيفية

أجلت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية ، محاكمة طبيب نساء وتوليد روض الفرج، في اتهامه بإجبار السيدات اللاتي يحملن سفاحًا على ممارسة الفاحشة معه مقابل إجراء عمليات إجهاض لليوم الأول من دور أكتوبر لعرض المتهم على الطب الشرعي وانتداب خبير من الأدلة الجنائية واستدعاء شهود الإثبات.

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البداية..

عندما حررت سيدة محضرًا بقسم شرطة روض الفرج تتهم فيه طبيب نساء في شبرا بمساومتها على ممارسة الجنس مقابل إجراء عملية إجهاض لها وعلى الفور تم القبض عليه.

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إجهاض مقابل المال ..

وجا في أوراق القضية رقم 2511 لسنة 2023،أن المتهم قام بمساومة النساء على إجراء عمليات إجهاض لهم مقابل ممارسة الرذيلة معهم في عيادته الخاصة.

وأوضحت ، أن المتهم يمتلك عيادة في منطقة شبرا يجري عمليات إجهاض للسيدات مقابل المال وممارسة الجنس معهم ويبتزهم لممارسة الجنس بعد ذلك، وكان المتهم يتحصل على أموال من بعض السيدات مقابل إجراء عمليات الإجهاض لهم فيما كان يجبر أخريات على توقيع إيصالات أمانة حتى لا يتهربن من دفع الأموال مقابل إجراء عملية الإجهاض، وبتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالعيادة تم التأكد من صحة الواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات.

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