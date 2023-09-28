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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اعرف حقك.. إزاي تحرر توكيل لمرشحك في الانتخابات الرئاسية القادمة

الإنتخابات الرئاسية
الإنتخابات الرئاسية

أسابيع قليلة ويبدأ ماراثون الانتخابات الرئاسية القادمة والذى  أعلنت عن جدول مواعيده الهيئة الوطنية للإنتخابات منذ أيام.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير معلومات هامة حول توعية المواطنين بحقوقهم فى تحرير توكيل مرشحهم فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

ونصت المادة (١١) من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على أن تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرارًا بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الجهاز التنفيذي لمجلس النواب.

رقم بطاقة الرقم القومى

ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تُعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرارًا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو قلم الكُتاب بالمحاكم الجزئية، أو أية جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك كله وفق الضوابط التي تضعها.

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وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، أعلن تحديد أيام (1 و2 و 3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و 11 و 12) من ذات الشهر.

كما أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا بتحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، حسبما أفادت قناة " إكسترا نيوز" في خبر عاجل .

وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا  يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.

وتعمل الهيئة في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات وتختص بالآتي:

كما وقع المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بروتوكول تعاون مع ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وذلك في سبيل توفير الإقامات اللازمة لتسكين القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حضر توقيع بروتوكول التعاون ، المهندس عادل والي العضو المنتدب بالشركة القابضة للسياحة، والمستشار محمد عبدالواحد والمستشار عبد السلام محمود عضوا مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شادي رياض نائب المدير التنفيذي للهيئة والمستشارين اشرف عبد الصادق ومحمد عبد العال وإنجي بدوي أعضاء الجهاز التنفيذي.

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