الانتخابات الرئاسية 2024.. الجريدة الرسمية تنشر رموز المرشحين في الاستحقاقات القادمة

نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 19 لسنة 2023 بتحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024.

وجاء نص القرار : بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 22 لسنة 214 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛ وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقـم 3 لسنة 2023 بـدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية ؛ وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمنـى للانتخابات الرئاسية 2024 ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۳/۹/۲۷ .

قــــرر : ( المادة الأولى ) الأسباب اختيار رمز انتخابی مـن بـين الرموز المدرجة اسما وشكلاً بالجدول المرفق ، وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح .

( المادة الثانية ) في حالة عدم قيام أحد طالبي الترشح باختيار رمزه الانتخابي وفقا للمادة السابقة تقوم الهيئة بتعيين رمز انتخابي له من بين الرموز المتاحة .

(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيـذي للهيئـة الوطنيـة للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه صدر بالقاهرة يوم 13 من ربيع أول سنة 1445هـ ( الموافق ٢٨ من سبتمبر سنة ٢٠٢٣م ) .

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