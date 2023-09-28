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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوطنية للانتخابات: لن نستخدم الهيئة لتشويه الآخرين عبر وقائع مختلقة

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات عدم وقوع أية مخالفات أو محاباة أو مضايقات لأحد من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة الخاصة بانتخابات الرئاسة، حسبما أفادت قناة " إكسترا نيوز " في خبر عاجل.

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وأوضحت الهيئة أنها لن تقبل أن يتم تناول الهيئة في بيانات بصورة مسيئة أو أن يوجه إليها أي عبارات تنطوي على تشكيك في عملها.

 

 وتابعت الهيئة أنها لن تقبل في استخدامها لتشويه الآخرين عبر إدعاءات كاذبة أو وقائع مختلقة.

 

وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا  يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.

 

وتعمل الهيئة في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.

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